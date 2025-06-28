مدحت قريطم يطالب بتغليظ العقوبات على المتسببين في حوادث الطرق

علق اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، على حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية والذي راح ضحيته 18 فتاة من قرية واحدة .

وقال مدحت قريطم في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يجب تغليظ العقوبات على السائقين المتسببين في حوادث طرق بسبب إهمال جسيم ".

وتابع مدحت قريطم :" لابد من تواجد إلزام في القانون من أجل إجراء ضابط المرور تحليل مخدرات لأي سائق شاحنات في الطرق".

وأكمل مدحت قريطم :" لابد من إيقاف الرخصة نهائيا لأي سائق يتعاطى المخدرات وأصحاب الشاحنات الكبرى ".

