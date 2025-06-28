تحرّك برلماني عاجل بسبب حادث الطريق الإقليمي المؤسف

علق النائب هاني خضر عضو مجلس النواب، على حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية والذي راح ضحيته 18 فتاة من قرية واحدة.



وقال هاني خضر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الطريق الإقليمي يربط 7 محافظات وطوله 400 كيلو متر ".



وتابع هاني خضر :" قدمت بيان عاجل لمجلس النواب بسبب حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية وتم تقديمه لرئيس مجلس النواب".

وأكمل هاني خضر :" يحق لرئيس المجلس مناقشة الطلبات في الجلسة العامة وتقوم الحكومة بالرد عليه".

وتابع هاني خضر :" نقدر جهود الدولة من اجل رفع كفاءة شبكة الطرق ونحتاج إلى ردود من الحكومة عن أسباب تكرار الحوادث على الطريق الإقليمي".

