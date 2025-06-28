قرار عاجل من كامل الوزير بعد حادث الإقليمي المأساوي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه تحدث مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة عن حادث الطريق الإقليمي.

وقال موسى في برنامجه “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”،:" الفريق كامل الوزير أعرب عن خالص تعازيه في ضحايا حادث المنوفية، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين".



وأوضح أن الوزير يعتزم إطلاق خطة مكثفة للتحرك على جميع الاتجاهات، تشمل إعادة تنظيم وتأهيل مناطق عبور المواطنين، خاصة الأطفال، ومنع إلقاء الحجارة أو المرور العشوائي من فوق خطوط السكك الحديدية في مناطق غير مخصصة لذلك، كما أن الفترة المقبلة ستشهد عمل مكثف فى جميع الاتجاهات سيتم تأهيل كل سائقى المركبات.



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الفريق كامل الوزير شدد على أهمية استكمال التنسيق المشترك بين وزارة النقل ومؤسسات الدولة، بما في ذلك الأزهر والكنيسة، لتفعيل حملات توعية مجتمعية تستهدف تعزيز ثقافة الاستخدام الآمن لوسائل النقل، والحد من السلوكيات العشوائية التي تهدد الأرواح.