قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار التوك شو| محمد شومان يهدد الجماعة الإرهابية بفضحهم أمام أحمد موسى.. البرلمان العربي يشكر الرئيس السيسي والشعب على دعم غزة
إيران تشيّع ضحايا الضربات الإسرائيلية وسط تهديدات أمريكية جديدة
30 يونيو.. 12 عامًا من السياسة الخارجية المتوازنة والاستقلالية في الجمهورية الجديدة
ملعقة قبل النوم تخلصك من الكرش..سر طبيعي لنحت البطن وحرق الدهون
دي إس N°8 الكهربائية بمواصفات مذهلة.. كم سعرها عالميًا؟
رانيا منصور تطلب الدعاء بالشفاء لـ يوسف فوزي بعد لقائه مع صدى البلد
فضل الموت في شهر محرم.. هل هو حسن خاتمة لضحايا حادث المنوفية؟
أميرة فتحي: لا أجد فى الأكل متعة.. سعادتي تتحقق بالحفاظ على رشاقتي
أحمد العوضي ينعي ضحايا حادث المنوفية بكلمات مؤثرة
انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت
أسرار تحضير الفاهيتا.. خطوات بسيطة لطبق مكسيكي لا يُقاوم
لماذا أوصى النبي بقراءة سورة الملك كل ليلة؟.. الإفتاء تكشف فضلها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| محمد شومان يهدد الجماعة الإرهابية بفضحهم أمام أحمد موسى.. البرلمان العربي يشكر الرئيس السيسي والشعب على دعم غزة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
أسامة علي

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

مخطط خطير يستهدف الأمن القومي المصري برعاية الإخوان| الغمري يكشف مفاجآت
قال الإعلامي حسام الغمري إن مشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهما يسيران في شوارع القاهرة بعفوية وأمان كان بمثابة ضربة موجعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، بعدما كشف زيف دعايتهم عن انعدام الأمن في مصر.
 

حسام الغمري: الإخوان جهزوا قافلة صمود نتنياهو لإشعال الفوضى من جديد
قال الإعلامي حسام الغمري إن جماعة الإخوان الإرهابية، تتحرك بأوامر مباشرة من أجهزة مخابرات معادية، وتستخدم أدوات متنوعة؛ لبث الفوضى في الداخل المصري.
 

مصطفى بكري: أتمنى من رئيس الوزراء سحب مشروعه فيما يخص الايجار القديم
علق النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، على أزمة قانون الايجار القديم، قائلا: أتمنى من رئيس الوزراء سحب مشروعه فيما يخص الإيجار القديم
 

البترول تزف بشرى بشأن إنتاج حقل ظهر من الغاز
كشف المهندس معتز عاطف وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، تفاصيل جديدة بشأن حقل ظهر والابار الجديدة فيه.
 

التعليم تكشف أمرا عاجلا بشأن امتحان الفيزياء للثانوية العامة
كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، تفاصيل جديدة بشان امتحانات الثانوية العامة وامتحان مادة الفيزياء والتاريخ الثانوية العامة.
 

حادث المنوفية.. برلماني: تطوير الطريق يتسبب في الحوادث
كشف محمود البرعي عضو مجلس النواب عن دائرة الباجور، تفاصيل جديدة عن طلب احاطة بشأن طريق الموت في المنوفية والذي شهد حادث المنوفية والذي تسبب في مصرع 19 شخص
 

عدد مؤلم للغاية| عمرو أديب يعلق على حادث المنوفية
عبر الإعلامي عمرو أديب، عن حزنه وصدمته بسبب حادث المنوفية وسقوط 19 شخصا، قائلا :"حادث يستدعي تحرك وزير النقل ويذهب لزيارة المكان".

هتنامي وتصحي بعد العصر.. ياسمين عز: لو جوزك قالك هتجوز عليكي خديها بالمعنى الإيجابي
طرحت الإعلامية ياسمين عز قضية تعدد الزوجات، في حلقة جديدة من برنامج "كلام الناس" الذي يُعرض عبر شاشة MBC مصر مساء اليوم الجمعة، مُسلطة الضوء على التأثيرات الاجتماعية والنفسية لهذا القرار، سواء على الزوجة الأولى أو على المجتمع بشكل عام.

البرلمان العربي يوجه الشكر للرئيس السيسي والشعب المصرى على دعمهم لغزة

وجه محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة المصرية على دعمها المتواصل إلى قطاع غزة.

محمد شومان يهدد الجماعة الإرهابية بفضحهم أمام الإعلامي أحمد موسى.. تفاصيل
قال الإعلامي حسام الغمري إن الإرهابي محمد شومان كان يحتضر ويحتاج إلى عملية جراحية عاجلة، لكن محمود حسين أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية رفض علاجه تمامًا، مضيفًا أنه اضطر لتهديدهم بفضحهم أمام الإعلامي أحمد موسى حتى وافقوا على علاجه فورًا خوفًا من الفضيحة.
 

أحمد موسى جماعة الإخوان صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 28-6-2025.. وعيار 21 يهبط لهذا المستوى

نعش الضحايا

ليلة بكت فيها المنوفية.. القصة الكاملة لـ حادث الطريق الإقليمي | ماذا حدث مع ضحايا لقمة العيش

رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل

فضح محاباة أمريكا لـ إسرائيل.. رئيس الاستخبارات السعودية السابق: لن أزور أمريكا حتى يرحل ترامب

زيادة المرتبات

ثورة 30 يونيو والمرتبات.. كيف ارتفع الدخل من 1200 إلى 7000 جنيه؟

صور الضحايا

ننشر صور ضحايا حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية

كأس العالم للأندية

MBC مصر تنقل 5 مواجهات نارية من دور الـ 16 في كأس العالم للأندية 2025

دفن الضحايا

أول تحرك برلماني بشأن حادث الطريق الإقليمي .. بيان عاجل

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 3 عبادات أوصى بها النبي

ترشيحاتنا

ارشيفية

جرفه التيار.. مصرع شخص غرقا في بحر جمصة

مدير أمن سوهاج

تمزيق جسد شاب على يد زميله بطما في سوهاج.. والأمن يضبط الجاني

سفاح المعمورة

مرافعة من أعماق الجريمة.. القصة الكاملة لـ"سفاح المعمورة": محامي يخفي جرائمه تحت الأرض

بالصور

ملعقة قبل النوم تخلصك من الكرش..سر طبيعي لنحت البطن وحرق الدهون

ملعقة قبل النوم تخلصك من الكرش
ملعقة قبل النوم تخلصك من الكرش
ملعقة قبل النوم تخلصك من الكرش

أسرار تحضير الفاهيتا.. خطوات بسيطة لطبق مكسيكي لا يُقاوم

أسرار تحضير الفاهيتا.. خطوات بسيطة لطبق مكسيكي لا يُقاوم
أسرار تحضير الفاهيتا.. خطوات بسيطة لطبق مكسيكي لا يُقاوم
أسرار تحضير الفاهيتا.. خطوات بسيطة لطبق مكسيكي لا يُقاوم

تسبب الانتفاخ والتقلصات.. احذر هذه العادات اليومية

احذر هذه العادات اليومية.. تسبب الانتفاخ والتقلصات دون أن تشعر
احذر هذه العادات اليومية.. تسبب الانتفاخ والتقلصات دون أن تشعر
احذر هذه العادات اليومية.. تسبب الانتفاخ والتقلصات دون أن تشعر

حسام موافي يحذر من تجاهل الإمساك المزمن.. وصفة لتحسين حركة الأمعاء

حسام موافي
حسام موافي
حسام موافي

فيديو

أميرة فتحي

أميرة فتحي: لا أجد فى الأكل متعة.. سعادتي تتحقق بالحفاظ على رشاقتي

مقتل بلوجر شهير علي اللايف

لحظة مرعبة على اللايف.. مقـ..تل بلوجر شهير على تيك توك أمام جمهوره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد