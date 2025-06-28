أخبار التوك شو| محمد شومان يهدد الجماعة الإرهابية بفضحهم أمام أحمد موسى.. البرلمان العربي يشكر الرئيس السيسي والشعب على دعم غزة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

مخطط خطير يستهدف الأمن القومي المصري برعاية الإخوان| الغمري يكشف مفاجآت

قال الإعلامي حسام الغمري إن مشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهما يسيران في شوارع القاهرة بعفوية وأمان كان بمثابة ضربة موجعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، بعدما كشف زيف دعايتهم عن انعدام الأمن في مصر.



حسام الغمري: الإخوان جهزوا قافلة صمود نتنياهو لإشعال الفوضى من جديد

قال الإعلامي حسام الغمري إن جماعة الإخوان الإرهابية، تتحرك بأوامر مباشرة من أجهزة مخابرات معادية، وتستخدم أدوات متنوعة؛ لبث الفوضى في الداخل المصري.



مصطفى بكري: أتمنى من رئيس الوزراء سحب مشروعه فيما يخص الايجار القديم

علق النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، على أزمة قانون الايجار القديم، قائلا: أتمنى من رئيس الوزراء سحب مشروعه فيما يخص الإيجار القديم



البترول تزف بشرى بشأن إنتاج حقل ظهر من الغاز

كشف المهندس معتز عاطف وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، تفاصيل جديدة بشأن حقل ظهر والابار الجديدة فيه.



التعليم تكشف أمرا عاجلا بشأن امتحان الفيزياء للثانوية العامة

كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، تفاصيل جديدة بشان امتحانات الثانوية العامة وامتحان مادة الفيزياء والتاريخ الثانوية العامة.



حادث المنوفية.. برلماني: تطوير الطريق يتسبب في الحوادث

كشف محمود البرعي عضو مجلس النواب عن دائرة الباجور، تفاصيل جديدة عن طلب احاطة بشأن طريق الموت في المنوفية والذي شهد حادث المنوفية والذي تسبب في مصرع 19 شخص



عدد مؤلم للغاية| عمرو أديب يعلق على حادث المنوفية

عبر الإعلامي عمرو أديب، عن حزنه وصدمته بسبب حادث المنوفية وسقوط 19 شخصا، قائلا :"حادث يستدعي تحرك وزير النقل ويذهب لزيارة المكان".



هتنامي وتصحي بعد العصر.. ياسمين عز: لو جوزك قالك هتجوز عليكي خديها بالمعنى الإيجابي

طرحت الإعلامية ياسمين عز قضية تعدد الزوجات، في حلقة جديدة من برنامج "كلام الناس" الذي يُعرض عبر شاشة MBC مصر مساء اليوم الجمعة، مُسلطة الضوء على التأثيرات الاجتماعية والنفسية لهذا القرار، سواء على الزوجة الأولى أو على المجتمع بشكل عام.

البرلمان العربي يوجه الشكر للرئيس السيسي والشعب المصرى على دعمهم لغزة

وجه محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة المصرية على دعمها المتواصل إلى قطاع غزة.

محمد شومان يهدد الجماعة الإرهابية بفضحهم أمام الإعلامي أحمد موسى.. تفاصيل

قال الإعلامي حسام الغمري إن الإرهابي محمد شومان كان يحتضر ويحتاج إلى عملية جراحية عاجلة، لكن محمود حسين أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية رفض علاجه تمامًا، مضيفًا أنه اضطر لتهديدهم بفضحهم أمام الإعلامي أحمد موسى حتى وافقوا على علاجه فورًا خوفًا من الفضيحة.

