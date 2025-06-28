مصطفى بكري: أتمنى من رئيس الوزراء سحب مشروعه فيما يخص الايجار القديم

علق النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، على أزمة قانون الايجار القديم، قائلا: أتمنى من رئيس الوزراء سحب مشروعه فيما يخص الإيجار القديم.

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وأضاف مصطفى بكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن هناك تضارب حقيقي بعد هذا الأمر، متابعاً أن:"انتي يا حكومة تزايدي على مين".



وتابع النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن :"ليس صحيح طرد ملايين المواطنين وبعد سبع سنوات 15 مليون مواطن هيبقوا في الشارع، وهذا القانون يهدد السلام الاجتماعي في البلد".



وأكمل الاعلامي عمرو أديب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منحاز بطبعه للناس المسنين وأصحاب المعاشات والفئات الاجتماعية.

