البرلمان العربي يوجه الشكر للرئيس السيسي والشعب المصرى على دعمهم لغزة

وجه محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة المصرية على دعمها المتواصل إلى قطاع غزة.

وأكد رئيس البرلمان العربي خلال مؤتمر صحفي له من أمام معبر رفح أن الفلسطينيين يواجهون اوضاع مأساوية نتيجة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضدهم.

وطالب محمد بن أحمد اليماحي، المجتمع الدولي بأن لا بغض الطرف عن جرائم الإحتلال ضد أهالى غزة.

ووجه محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي الشكر للشعب المصرى وأهالى سيناء على دعمهم الذى لا ينقطع تجاه أهالى غزة.

الصحة الفلسطينية

وكانت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية-غزة استقبال مستشفيات قطاع غزة 103 شهيدا ، و 219 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت صحة غزة الي انه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

كما أفادت صحة غزة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 56,259 شهيد و 132,458 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.