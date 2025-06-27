تصعيد إسرائيلي غير مسبوق شمال غزة وشرق خان يونس.. ودمار واسع في المناطق السكنية

أكد يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية، أن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة لا يزال مستمرًا بوتيرة متصاعدة، حيث تُعد جباليا البلد في شمال القطاع، والمناطق الشرقية من خان يونس في الجنوب، من أكثر النقاط سخونة في الأسابيع الأخيرة، وسط قصف مكثف وتوغل بري متواصل.

وأوضح أبو كويك، خلال مداخلة عبر شاشة القاهرة الإخبارية، أن الجيش الإسرائيلي دفع بعدد من الروبوتات المفخخة في بلدة جباليا، مع فاصل زمني قصير بين كل روبوت وآخر، في سياق عمليات اقتحام معقدة.

كما شنّت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على منازل مدنيين في المنطقة، ما أجبر المواطنين على إخلاء منازلهم والنزوح غربًا صوب مدينة غزة، في ظل تلقي تحذيرات متكررة عبر اتصالات هاتفية مباشرة من الجيش الاحتلال.

وأشار المراسل إلى أن مناطق معا والشيخ ناصر في خان يونس شهدت انفجارات عنيفة ناتجة عن قصف مدفعي مباشر، في وقت يتواصل فيه التوغل البري الإسرائيلي في البلدات الشرقية للمحافظة.

وأضاف أن عمليات القصف والتدمير الممنهج طالت تقريبًا كافة هذه البلدات، موضحًا أن أكثر من 90% من المنطقة الشرقية لخان يونس دُمرت بشكل شبه كامل، بما في ذلك مناطق مثل بطن السمين، التي تتعرض حاليًا لمزيد من القصف والتجريف.