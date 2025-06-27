هتنامي وتصحي بعد العصر.. ياسمين عز: لو جوزك قالك هتجوز عليكي خديها بالمعنى الإيجابي

طرحت الإعلامية ياسمين عز قضية تعدد الزوجات، في حلقة جديدة من برنامج "كلام الناس" الذي يُعرض عبر شاشة MBC مصر مساء اليوم الجمعة، مُسلطة الضوء على التأثيرات الاجتماعية والنفسية لهذا القرار، سواء على الزوجة الأولى أو على المجتمع بشكل عام.

وخلال تقديمها للحلقة، عبّرت ياسمين عز، عن موقفها الرافض لفكرة تعدد الزوجات، رغم اعترافها بوجود منافع قد يراها البعض في هذا النظام الأسري.

ووجّهت رسالة مباشرة للنساء، مؤكدة: "لا تقبلي أبداً بأن يشاركك أحد في زوجك، حتى لو قيل إن في التعدد منافع".

وشددت الإعلامية على أن العلاقة بين الزوجتين الأولى والثانية، لا يمكن التنبؤ بها، أو تحديد طبيعتها، معتبرة أنها ستكون “مشحونة بالتوتر، والغيرة، والصراعات”.

وتابعت الإعلامية ياسمين عز،: "لو جوزك قالك هتجوز عليكي؛ خديها بالمعنى الإيجابي.. هتنامي وتصحي بعد العصر.. مش مضطرة تطبخي.. النكد هيتقسم عليكي أنتي وضٌرتك".

وأوضحت ساخرة: "العلاقة بين الزوجتين مش واضحة، وهيفضلوا يشدوا في شعر بعض".

جدير بالذكر، أن ياسمين عز معروفة بإثارتها للجدل؛ من خلال طرحها لموضوعات اجتماعية تمس الواقع المصري والعربي، وخصوصًا تلك التي تتعلق بالعلاقات الأسرية والزواج، حيث تتنوع ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض لمواقفها.