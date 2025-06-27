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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا السبت

حالة الطقس
حالة الطقس
حسام الفقي

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 28 يونيو 2025.

حالة الطقس غدًا السبت

قالت "الأرصاد"، بحسب بيان لها، اليوم الجمعة، إنه يسود غدًا السبت، طقس شديد الحرارة رطب على معظم أنحاء البلاد نهارًا، مع أجواء معتدلة الحرارة على السواحل الشمالية، ويكون الطقس مائلًا للحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدا السبت تشهد شبورة مائية كثيفة أحيانًا في ساعات الصباح الأولى على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

 هيئة الأرصاد أن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة بوجه عام، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر للبحر المتوسط، وارتفاع أمواج من 1 إلى 1.75 متر للبحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت

درجات الحرارة غدًا السبت ونسبة الرطوبة وسرعات الرياح، كما يلي:

القاهرة الكبرى

العظمى 37 درجة مئوية.

الصغرى 25 درجة مئوية.

المحسوسة 39 درجة مئوية.

الرطوبة العظمى 80%.

الرطوبة الصغرى 35%.

الوجه البحري ومدن القناة:
العظمى 36 درجة مئوية.

الصغرى 24 درجة مئوية.

المحسوسة 38 درجة مئوية.

الرطوبة العظمى 85%.

الرطوبة الصغرى 40%.

السواحل الشمالية الغربية:
العظمى 32 درجة مئوية.

الصغرى 22 درجة مئوية.

المحسوسة 35 درجة مئوية.

الرطوبة العظمى 90%.

الرطوبة الصغرى 50%.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء:
العظمى 34 درجة مئوية.

الصغرى 23 درجة مئوية.

المحسوسة 37 درجة مئوية.

الرطوبة العظمى 90%.

الرطوبة الصغرى 55%.
شمال الصعيد:
العظمى 38 درجة مئوية.

الصغرى 24 درجة مئوية.

المحسوسة 40 درجة مئوية.

الرطوبة العظمى 60%.

الرطوبة الصغرى 20%.

جنوب الصعيد:
العظمى 41 درجة مئوية.

الصغرى 27 درجة مئوية.

المحسوسة 42 درجة مئوية.

الرطوبة العظمى 35%.

الرطوبة الصغرى 15%.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت الأحوال الجوية المتوقعة الأرصاد حالة الطقس غدًا حالة الطقس غدا

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