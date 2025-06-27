كاتب سوداني : الاتفاق مع الأمم المتحدة على هدنة لدعم الإغاثة فرصة لإنقاذ الملايين

قال الكاتب الصحفي عماد السانوسي، رئيس تحرير نبض السودانية، إن الاتفاق بين رئيس مجلس السيادة السوداني وأمين عام الأمم المتحدة على هدنة إنسانية لدعم جهود الإغاثة، فرصة نادرة لإنقاذ ملايين الأرواح التي تقطن في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.





وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "تعتبر فرصة نادرة لإنقاذ المرضى من المواطنين السودانيين، فالمدينة تمر بحصار كبير منذ أكثر من عام، وتم الموافقة على هذه الهدنة من قبل رئيس مجلس السيادة السوداني".

وتابع: "أعتقد أن هذا القرار صعب تنفيذه في هذه اللحظة، بسبب غدر ميليشيا الدعم السريع في هجومها عدم تطبيقها للقوانين الدولية".

وقال: "ميليشيا الدعم السريع تغدر ولا أمان لها ولا تلتزم بالمواثيق الدولية ولا حتى بالاتفاقيات التي توقعها".