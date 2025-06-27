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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الأحد .. انطلاق احتفالات ثقافة دمياط بذكرى ثورة 30 يونيو

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

ينظم فرع ثقافة دمياط مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة، على مدار يومي الأحد والاثنين المقبلين، وذلك بالمواقع الثقافية التابعة للفرع، وبالحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان بذكرى ثورة 30 يونيو، في إطار برامج وزارة الثقافة.

تنطلق الاحتفالات يوم الأحد في الحادية عشرة صباحا، محاضرة تثقيفية بعنوان "ثورة 30 يونيو" تلقيها دعاء أسعد، الأخصائية الثقافية، بمقر قصر ثقافة فارسكور، بالإضافة إلى ورشة حكي عن الثورة تنظمها مكتبة كفر المنازلة الثقافية، تقام بالمجلس المحلي بكفر المنازلة، في الموعد ذاته، وتشارك فيها الرائدة الريفية بالمجلس، صابرين مسعود.

وتقام سهرة فنية على كورنيش النيل أمام قصر ثقافة فارسكور، في الساعة السابعة مساء، بمشاركة فرقة المواهب بقيادة الفنان خالد زاهر، وتقدم خلالها مجموعة من العروض الغنائية الوطنية.

وتتواصل الاحتفالات المقدمة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، يوم الاثنين في السابعة مساء بعروض فنية متنوعة تشمل فقرات فلكلورية وغنائية واستعراضية، تقدمها فرقة الآلات الشعبية التابعة لقصر ثقافة كفر سعد، وفرقة الاستعراض والدراما الحركية بقصر ثقافة الطفل، بقيادة المخرج كريم خليل، وذلك على المسرح الروماني بالحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة.

الفعاليات ينفذها فرع ثقافة دمياط بإدارة نجوى كيوان، التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي بإدارة الكاتب أحمد سامي خاطر، وتأتي في سياق برنامج حافل تنظمه هيئة قصور الثقافة، احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو تستمر فعالياته لمدة أسبوع في جميع محافظات الجمهورية، تأكيدا على دور الثقافة في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء، من خلال أكثر من 200 فعالية، تتنوع بين معارض للكتب ومعارض فنية وورش إبداعية، إلى جانب أمسيات شعرية تعيد إلى الأذهان أمجاد الثورة وروحها الوطنية، وعروض فنية وموسيقية تراثية، بالإضافة إلى أنشطة موجهة للأطفال، ولقاءات تثقيفية تتناول أبعاد ثورة 30 يونيو ومكتسباتها، وتوثق لحظة استعادة الإرادة الشعبية.

فرع ثقافة دمياط الفعاليات الثقافية والفنية مدينة دمياط الجديدة الهيئة العامة لقصور الثقافة

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