محمد شومان يهدد الجماعة الإرهابية بفضحهم أمام الإعلامي أحمد موسى.. تفاصيل

قال الإعلامي حسام الغمري إن الإرهابي محمد شومان كان يحتضر ويحتاج إلى عملية جراحية عاجلة، لكن محمود حسين أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية رفض علاجه تمامًا، مضيفًا أنه اضطر لتهديدهم بفضحهم أمام الإعلامي أحمد موسى حتى وافقوا على علاجه فورًا خوفًا من الفضيحة.

وأكد الغمري خلال حوره مع برنامج على مسئوليتي تقديم الاعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن جماعة الإخوان لا تُدار كتنظيم ديني أو سياسي بل كشركة عبثية تجمع بين السمك واللبن والتمر الهندي، لا يحكمها منطق ولا أخلاق، موضحًا أن الفساد داخل الجماعة وصل لدرجة أن الإرهابي محمد ناصر نصب على سيدة فلسطينية واستولى منها على مليون دولار، بالإضافة إلى جمعه ملايين أخرى من سيدات بدعوى المساعدة.

الإرهابى محمد ناصر

وأضاف أن محمد ناصر مجرد أجير ونصاب محترف، وحصل على الجنسية التركية وغير اسمه إلى يوسف خان، ورغم علم قيادات الجماعة بكل فضائحه لم يُحاسبوه، لأن قناة الشرق التابعة لهم مجرد مشروع سبوبة مليء بالممثلين والكاذبين.