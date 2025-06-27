بث مباشر| أحمد موسى يقدم حلقة استثنائية تكشف جرائم جماعة الإخوان

يقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة واستثنائية من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد”، وذلك اليوم الجمعة الموافق 27 يونيو 2025.



ومن المقرر أن يناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم الجمعة من «على مسئوليتي» عددا من الملفات المحلية والعالمية، ولعل أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

حسام الغمري

وخلال الحلقة،يستضيف موسى الإعلامي حسام الغمري كشاهد على خيانة وتآمر الجماعة الإرهابية.

وأكد حسام الغمرى أن جماعة الاخوان الإرهابية ارتكبت كل الجرائم وصولا إلى الاغتيالات وهم بمثابة السرطان في جسد الوطن.

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