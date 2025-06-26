مع أحمد موسى| حسام الغمري للشرطة المصرية: أخطأت في حقكم عن جهل واليوم أرفع لكم القبعة

أعرب الإعلامي حسام الغمري عن ندمه الشديد لسقوطه في فخ الدعاية التي كانت تروج لها جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أن تأثيرهم السلبي يُشبه تأثير الشياطين على العقول والنفوس، وأنه كان ضحية لمخططاتهم التضليلية التي أخفت هويتهم الحقيقية، خاصة عبر قناة الشرق التي شارك فيها لفترة.

وأضاف الغمري خلال حلقة خاصة يفضح فيها جرائم الإخوان من الداخل، وذلك مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن جماعة الإخوان سرطان في جسد الوطن، مشيرًا إلى أنهم ارتكبوا كل أنواع الجرائم، حتى وصلوا إلى الاغتيالات السياسية، ضمن أجندة تخريبية واضحة.

وتحدث الغمري عن تجربته الصحفية والإعلامية، قائلاً: "كنت أكتب وأساهم في الصحافة حتى جاءت فتنة يناير 2011 التي قلبت الموازين، مؤكدًا أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك كان سدًا منيعًا في وجه مخطط التنازل عن جزء من أرض سيناء، ورفض عرضًا صريحًا من نتنياهو لاقتطاع جزء من الأرض".

وأوضح أن وصول محمد مرسي إلى حكم مصر لم يكن صدفة، بل خطوة ضرورية ضمن مخطط إسرائيلي يستهدف تقسيم مصر والتنازل عن جزء من سيناء.

وفي نهاية حديثه، قدم حسام الغمري اعتذاره الصريح لرجال الشرطة المصرية، قائلاً: "أخطأت في حقهم عن جهل، واليوم أرفع لهم القبعة وأقدر تضحياتهم".