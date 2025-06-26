عماد رشاد يكشف لصدي البلد أحدث أعماله الفنية (خاص )

كشف الفنان عماد رشاد عن أحدث اعماله الفنية وقال عماد رشاد في تصريحات خاصة لصدي البلد: " بكرة مسافر باذن الله السعودية لعرض مسرحية بني آدم ، مسرحية جميلة مع فريق عمل جميل وإن شاء الله سوف تنال إعجاب الجمهور".



ومسرحية بني أدم من بطولة الفنان أحمد حلمي، عماد رشاد ومحمد جمعة، حمدي الميرغني، مصطفي خاطر، إيمان السيد وغيرهم من النجوم.

وتدور أحداث المسرحية عن محاولة أحمد حلمي، إعادة إحياء مسرح مهجور، بعدما سكنته الأشباح، وذلك في إطار كوميدي، حيث تدور القصة حول "ناجي" و"فرح"، أب وابنته يرثان مسرحًا مهجورًا تسكنه روح عفريت غاضب يدعى "غندور"، بينما تحاول فرح إعادة إحياء المسرح.