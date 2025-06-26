البيت الأبيض: المواقع النووية الإيرانية دمرت بالكامل

أكد البيت الأبيض، ان المواقع النووية الإيرانية دمرت بالكامل، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال البيت الأبيض: ترويج الصحف معلومات عن عدم نجاح الضربة على المواقع النووية الإيرانية "تصرف غير مسؤول".

وفي وقت سابق، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، في مقابلة مع إذاعة فرنسا ، أن إيران كان لديها ما يكفي من المواد لإنتاج نحو 12 قنبلة نووية.

وذكر جروسي للإذاعة الفرنسية أن أجهزة الطرد المركزي في موقع فوردو الإيراني لم تعد صالحة للعمل.

وأشار مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلي ان إيران لا تمتلك أسلحة نووية لكنها تمتلك مواد كافية لصنعها ، لافتا الي ان إيران لا تمتلك أسلحة نووية لكنها تمتلك مواد كافية لصنعها.

