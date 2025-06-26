وكالة الطاقة الذرية: لم نتلق أي اتصال من إيران بشأن قرارها بتعليق التعاون

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها لم تتلق حتى الآن أي اتصال رسمي من إيران بشأن أي قرار بتعليق التعاون، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أكد الحرس الثوري الإيراني أن عملية الوعد الصادق 3 دمرت وهم استسلام إيران وجعلته محط سخرية ، مشيرة الى ان الضربات الإيرانية على إسرائيل تسببت في انهيار "أسطورة دفاعات العدو" وكشفت هشاشتها أمام قدرات إيران الصاروخية.

وذكر الحرس الثوري الإيراني في بيان له ان دخول الجيش الأمريكي لساحة القتال لإنقاذ إسرائيل لم يفلح في تغيير المعادلة، مشددا على ان استهداف قاعدة العديد كان رسالة قوة حاسمة.

وأوضح أن دولة الاحتلال الإسرائيلي هي من بدأت الحرب لكن نهايتها كانت بيد إيران التي وجهت الضربة الأخيرة القاضية ما أجبر تل أبيب وواشنطن على طلب الهدنة.