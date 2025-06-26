إيران تقر قانونًا لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، أن المجلس وافق رسميًا على مشروع قانون برلماني ينص على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إيران: خسائر إسرائيل في الحرب كانت كبيرة إيران تتهم قوات الإحتلال باستخدام قنابل بها رؤوس نووية في الهجمات على طهران

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات بين طهران وعدد من القوى الغربية، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني وعمليات التفتيش الدولية.

خسائر الحرب الإيرانية الإسرائليلة

وفي تطور ميداني متصل، قال رئيس أركان الجيش الإيراني إن القوات المسلحة الإيرانية نفذت عمليات استهدفت مواقع عسكرية، استراتيجية، وبحثية داخل إسرائيل.

وأكد أن هذه العمليات أسفرت بحسب تعبيره عن خسائر كبيرة في صفوف الجانب الإسرائيلي، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر.