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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إيران تقر قانونًا لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

 أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، أن المجلس وافق رسميًا على مشروع قانون برلماني ينص على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات بين طهران وعدد من القوى الغربية، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني وعمليات التفتيش الدولية.

خسائر الحرب الإيرانية الإسرائليلة 

وفي تطور ميداني متصل، قال رئيس أركان الجيش الإيراني إن القوات المسلحة الإيرانية نفذت عمليات استهدفت مواقع عسكرية، استراتيجية، وبحثية داخل إسرائيل. 

وأكد أن هذه العمليات أسفرت بحسب تعبيره عن خسائر كبيرة في صفوف الجانب الإسرائيلي، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر.

 

القاهرة الإخبارية إيران خسائر الحرب الإيرانية الإسرائليلة

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