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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محلل سياسي: الحرب بين إيران وإسرائيل مسرحية هزلية برعاية أمريكية

الحرب الإيرانية الإسرائيلية
الحرب الإيرانية الإسرائيلية
علي مكي

وصف الدكتور عبد الله نعمة المحلل السياسى أن الحرب بين إيران وإسرائيل بالمسرحية الهزلية بدعم أمريكى ولكن كان هناك خطوط حمراء .

وأضاف نعمة خلال ماخلة هاتفية من لبنان لبرنامج الخلاصة على قناة المحور أن أمريكا هدفها إعادة ترتيب الشرق الأوسط  .

وتابع نعمة قائلا : من الوارد أن إيران نقلت بالفعل اليورانيوم قبل الضربات الأمريكية ولكن هذا ليس أكيد .

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي إن الكيان الصهيوني انهار تقريباً تحت ضربات القوات المسلحة الإيرانية.


 

وفي ثالث رسالة مصوّرة له عقب العدوان الذي شنه الإحتلال الإسرائيلي على ايران قال خامنئي : أرى من الواجب أن أتقدّم بالتهنئة إلى الشعب الإيراني العظيم بمناسبة عدّة أمور؛ أولها: التهنئة بالنصر على الكيان الصهيوني المزيّف.

وأضاف رغم كلّ الضجيج والدعايات والمزاعم، سقط الكيان الصهيوني تقريباً تحت ضربات الجمهورية الإسلامية وانهار.

وتابع، أن أمريكا دخلت الحرب مباشرة لحماية إسرائيل لكنها لم تحقق شيئاً وتلقت صفعة قاسية.

واستطرد خامنئي قائلا : “أبارك للشعب الإيراني العظيم انتصاراً ثانياً، وهو الانتصار على النظام الأمريكي”.

وزاد: “لقد دخل النظام الأمريكي الحرب بشكل مباشر، لأنه شعر بأنه إذا لم يتدخل، فإن الكيان الصهيوني سيُباد بالكامل، لكنه رغم هذا التدخل لم يحقق أي إنجاز يُذكر”.

وشدد على أن الجمهورية الإسلامية انتصرت في هذا الميدان أيضاً، ووجهت بدورها صفعة قوية على وجه أمريكا.

إيران إسرائيل أمريكا ترامب

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