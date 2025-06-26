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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خامنئي: إيران على أعتاب "توازن ردع جديد" بعد ضربة كادت تُسقط إسرائيل

المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية
المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية
القسم الخارجي

أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، علي خامنئي، بفخر عن أن الهجمة الصاروخية الإيرانية الأخيرة على إسرائيل "كادت أن تهوي بها أرضًا"، مؤكدًا أن "الكيان الصهيوني الكاذب" على شفا الانهيار.

واستهل خامنئي كلمته، التي ألقاها اليوم الخميس، بتوجيه التحية للقوى المسلحة الإيرانية، قائلاً إن الردّ كان "سريعًا وقاسيًا" بعد الهجوم الإسرائيلي على المنشآت النووية داخل إيران. 

وأضاف: "لقد وجهنا ضربة على العمق الصهيوني، وكدنا نرى النظام ينهار تحت وقع صواريخنا". 

وأكد بأن "هذه الضربة لم تكن إنذارًا بل بداية العصر الذي تصح فيه كلماتنا"، في إشارة إلى قوتها الرمزية والعسكرية.

وأوضح أن القرار جاء رداً دفاعيًا مقدسًا، ردًّا على "عدوان جرى بث مباشر" واستهدف منشآت ومدنيين. 

وبيّن أن "أعداء الأمة الإسلامية لا يعرفون لغة القوة إلا عندما يُقال لهم بحزم"، مضيفًا أن إيران "لم ولن تتردد في الوقوف ضد الظلم والعدوان مهما تكاثرت التحالفات".

ثم لفت خامنئي إلى الدرس الأكبر من المواجهة، مشيرًا إلى أن "إسرائيل اختبرت أول هزيمة معنوية لها أمام مقاومة لا تعرف الهزيمة"، وأن الرد أثبت للعالم أن "الكيان الكاذب المصنوع لا يختلف عن نسخته المشوهة داخليًا".

وتطرق إلى الولايات المتحدة، قائلاً إن "كل من يدعم إسرائيل وإن لم يكن حاضرًا على الأرض يتحمل تبعات ردودنا"، محذّرًا من أن أي تدخل أمريكي جديد سيُقابل بـ"ردّ أكثر ضراوة وكلفة". وأضاف: "لن نتردد في حماية مصالحنا. لقد قدمنا درسًا لمن ظنّ أن الصمت سيطال الحلقوم".

واختتم خطابًا مدويًا قائلاً: "لن يخيفنا الحصار أو العقوبات، لقد أثبتنا أننا أقوى عندما يتوحد الشعب. هذا المسار مستمر حتى يرتاح فلسطين، وترتقي الأمة".

وتأتي تصريحات خامنئي بعد يوم واحد من إعلان إيران عن إطلاق أكثر من 150 صاروخًا باليستيًا وأسطول من الطائرات المسيرة على أهداف إسرائيلية، ردًا على الضربات الإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية ومقاراً عسكرية على الأراضي الإيرانية. 

وتزامن ذلك مع اتفاق وقف إطلاق نار هش بتوسط أمريكي بدا أنه وضع حدًا مؤقتًا لإطلاق النار الذي بدأ في 13 يونيو .

ويندر أن يتحدث مرشد إيران بهذه الصراحة، خصوصًا أمام خطاب الحسم العسكري الذي حاول اغتنام اللحظة لتعزيز هيبة نظامه داخليًا وخارجيًا. 

ومن الواضح أن الولايات المتحدة، بعد مشاركتها بالضربات الجوية، أصبحت جزءًا من المعادلة التي وضع عليها خامنئي "علامة استفهام خطيرة" حول خطوة جديدة قد تلحق بالرد الإيراني.

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