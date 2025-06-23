المرشد الإيراني: لم نعتد على أحد ولا نقبل اعتداء علينا تحت أي ظرف

قال المرشد الإيراني على خامنئي اليوم الإثنين بإن إيران لم تعتدي على أحد،وإنها لن تقبل اعتداء تحت أي ظرف ذلك عقب قيام الدولة الإيرانية بالرد على الهجوم الأمريكي.

الذي استهدف المنشآت النووية الإيرانية بالأمس الأحد،وندد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالهجوم الأمريكي عقب التعرض للهجوم الأمريكي،وأعلن حينها بإنه من حق طهران.

القيام بالرد المشروع على الهجمات الأمريكية،وسافر للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،وعقب ذلك أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بإن طهران سترد على الهجوم الأمريكي خلال احتجاجات شعبية،وقامت إيران برد محدود باستهداف قاعدة العديد الأمريكية ب6 صواريخ بالتنسيق مع قطر قبل تنفيذ الهجوم.