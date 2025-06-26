الطاقة الذرية : إيران تحوز مواد تكفي لإنتاج 12 قنبلة نووية

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، في مقابلة مع إذاعة فرنسا ، أن إيران كان لديها ما يكفي من المواد لإنتاج نحو 12 قنبلة نووية.



وذكر جروسي للإذاعة الفرنسية أن أجهزة الطرد المركزي في موقع فوردو الإيراني لم تعد صالحة للعمل.

وأشار مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلي ان إيران لا تمتلك أسلحة نووية لكنها تمتلك مواد كافية لصنعها ، لافتا الي ان إيران لا تمتلك أسلحة نووية لكنها تمتلك مواد كافية لصنعها.



وقال جروسي في تصريحاته : إن القول إنه تم تدمير برنامج إيران النووي مبالغ فيه لكنه تعرض لأضرار جسيمة



وختم جروسي : هناك توتر مع إيران حاليا وهناك أصوات سياسية في إيران تعتقد أن الوكالة لم تكن محايدة.