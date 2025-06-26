ايران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعمل وفقا لأجندة سياسية

إتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعمل وفق أجندات سياسية حيث قال المتحدث باسم الوزارة اسماعيل قاني “ الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تقم بدورها القانوني كما يجب وكانت أسيرة التسييس”.

كما قال قاني في تصريحات له نقلتها وسائل إعلام إيرانية : وبموجب معاهدة منع الانتشار النووي، ووفقاً للمادة الرابعة من المعاهدة، فإن إيران لديها الحق الكامل في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وإيران عازمة على الحفاظ على هذا الحق تحت أي ظرف من الظروف

وأضاف : بينما تتحدث الأطراف الأخرى عن الحوار والدبلوماسية، ترتكب أعمالاً عدوانية وقد أدت هذه التناقضات إلى خلق المزيد من المشاكل

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية : من وجهة نظر إيران فإن الدبلوماسية لا تنتهي أبدًا، حتى في ذروة الحرب المفروضة واصلنا التعامل مع مختلف الجهات الفاعلة.

وفي تصريحات سابقة ، أعرب المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين الولايات المتحدة وإيران، مشيراً إلى مؤشرات إيجابية على استعداد طهران للدخول في تسوية.

وفي مقابلة تلفزيونية، قال ويتكوف: "أشعر بقوة أن إيران أصبحت مستعدة لعقد اتفاق مع الولايات المتحدة"، مؤكداً في الوقت ذاته أن عودة إيران إلى تفعيل برنامجها النووي أمر "شبه مستحيل في الظروف الراهنة".

وأوضح ويتكوف أن إعادة بناء البرنامج النووي الإيراني ستستغرق سنوات، مضيفاً أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نجح في تحقيق هدفه الأساسي المتمثل في تفكيك البرنامج النووي الإيراني وإنهاء تهديده".



وكان الرئيس ترامب قد أعلن في وقت سابق عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، دخل حيز التنفيذ فجر الثلاثاء، وذلك بعد 12 يوماً من التصعيد العسكري بين الجانبين، أسفر عن خسائر متبادلة وضغوط أمريكية مكثفة لاحتواء الأزمة.