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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طهران: لا يمكن الوثوق بوعود العدو الإسرائيلي وردنا سيكون حازما على أي عدوان

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم، أنه "لا يمكن الوثوق بوعود العدو الإسرائيلي"، مشددة على ضرورة البقاء في "أقصى درجات اليقظة خلال الأيام المقبلة"، في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة إن "القوات المسلحة الإيرانية تتصرف بأقصى درجات الحذر والجاهزية"، تحسبا لأي سيناريو محتمل، مضيفا أن "العدو سيواجه ردا حاسما وحازما إذا كرر عدوانه أو تجاوز خطوطنا الحمراء".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 627 شهيدًا و4870 جريحًا منذ بدء العدوان الصهيوني على إيران.

وفي دولة الاحتلال؛ قالت صحيفة “جلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم، إن حجم الأضرار الناجمة عن الحرب مع إيران بدأ يتضح بشكل تدريجي، في ظل تزايد المطالبات بالتعويض وظهور مؤشرات جديدة على حجم التأثيرات الاقتصادية والبيئية والبشرية.

وبحسب الصحيفة، فإن كل صاروخ إيراني سقط داخل إسرائيل أدى، في المتوسط، إلى 4,000 مطالبة تعويض على الأضرار.

وذكرت أن حوالي 18 ألف إسرائيلي تم إجلاؤهم من منازلهم خلال الأيام الـ 10 التي استمرت فيها الحرب.

وفي تطور يعكس حجم الكلفة الاقتصادية، أكدت الصحيفة أن سلطة الضرائب الإسرائيلية تلقت مطالبات تعويض تفوق نصف إجمالي المطالبات التي قدمت خلال ما يقرب من عامين من الحرب على غزة.

وأضافت الصحيفة، أن نحو 34 ألف شخص تأثروا بشكل مباشر من الصواريخ الإيرانية، سواء بإصابات جسدية أو أضرار في الممتلكات أو اضطرارهم لترك منازلهم وأعمالهم.

كما حذرت جلوبس من أن هذه الحرب خلفت أضرارًا بيئية كبيرة، نتيجة لموجات الانفجار الضخمة التي رافقت سقوط الصواريخ.

وزارة الخارجية الإيرانية إسرائيل القوات المسلحة الإيرانية وزارة الصحة الإيرانية العدوان الصهيوني على إيران

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