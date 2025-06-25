السفارة الأمريكية في إسرائيل تستأنف عملياتها بعد وقف إطلاق النار مع إيران

أعلنت السفارة الأمريكية في إسرائيل استئناف عملياتها الاعتيادية اليوم الأربعاء، عقب رفع القيود التي فرضتها قيادة الجبهة الداخلية.

وعلى الرغم من هذا الإعلان إلا أنه لا تزال قيود السفر سارية، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

لا يزال يُحظر على موظفي السفارة مغادرة منطقة تل أبيب الكبرى (بما في ذلك هرتسليا ونتانيا ويهودا)، والقدس، وبئر السبع، باستثناء السفر بين هذه المناطق ويشمل ذلك رحلات إلى مطار بن جوريون وجسر اللنبي.

حثّت السفارة المواطنين الأمريكيين الراغبين في مغادرة إسرائيل أو الضفة الغربية على القيام بذلك "بأي وسيلة ممكنة"، حتى لو لم تكن وجهتهم الأولى.

تُقبل طلبات جوازات السفر الطارئة بدون موعد مسبق.

ستُستأنف الخدمات القنصلية، بما في ذلك إصدار جوازات السفر وتقارير الميلاد للمواطنين الأمريكيين، بكامل طاقتها ابتداءً من صباح الأربعاء في كل من القدس المحتلة وتل أبيب.

كما ستُقبل طلبات جوازات السفر الطارئة بدون موعد مسبق للمواطنين الأمريكيين الذين يحتاجون إلى وثائق محدودة الصلاحية.

وستُعطى الأولوية للقادمين قبل الساعة 8:30 صباحًا في كلٍّ من القدس وتل أبيب.

وأضافت السفارة أنه من المقرر استئناف خدمات التأشيرات يوم الاثنين 30 يونيو.