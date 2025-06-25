ويتكوف: ترامب يتطلع إلى اتفاق سلام شامل مع إيران

أكد المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن الرئيس دونالد ترامب، يتطلع إلى اتفاق سلام شامل مع إيران، واصفا المباحثات الأمريكية الجارية حاليًا مع إيران بأنها "واعدة".

وقال ويتكوف أن "ترامب أكد بوضوح تام أنه يرغب برؤية اتفاق سلام شامل مع إيران يتجاوز وقف إطلاق النار هو يأمل في ذلك".

وأشار في الوقت نفسه إلى أن الولايات المتحدة "لن تسمح بأي تخصيب لليورانيوم في الاتفاق مع إيران".

وأكد ويتكوف تم القضاء على القدرات النووية الإيرانية، مضيفا أنه سيكون من شبه المستحيل إحياء البرنامج النووي الإيراني في السنوات القليلة المقبلة، مكذبا بذلك التقارير الإخبارية التي نشرتها سي إن إن حول عدم تدمير المنشآت النووية الإيرانية بالكامل.

وأوضح المبعوث الأمريكي أن ترامب يملك القدرة على معرفة متى يضغط على الزر ومتى يسحب يده، مضيفا "ألقينا 12 قنبلة خارقة للتحصينات على منشأة فوردو (لتخصيب اليورانيوم) ولا شك أنها دُمرت، لذا فإن التقارير المتداولة التي تشير بطريقة ما إلى أننا لم نحقق الهدف هي ببساطة مضحكة للغاية".

ولفت إلى أن تسريب هذا النوع من المعلومات، مهما كانت المعلومات ومن أين جاءت، أمر شائن. إنه خيانة. لذا يجب التحقيق في الأمر ومحاسبة من قام بذلك، أيا كان المسؤول عنه.