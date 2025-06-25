قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لأول مرة منذ سنوات.. اكتشاف فصيلة دم جديدة بالصدفة باسم «غوادا سالب»
أندرو كومو يقر بهزيمته أمام زهران ممداني في الانتخابات التمهيدية بولاية نيويورك
راجعين من الشغل .. ننشر أسماء ضحايا حادث الطريق الأوسطي
أحمد حمودة: صفقات الأهلي الجماهيرية سبب فشله في كأس العالم للأندية
وزارة النقل تكشف أحدث صور جوية لميناء السخنة.. مركز إقليمي للنقل واللوجستيات |شاهد
تعرف على سعر الذهب اليوم 25-6-2025
ويتكوف: ترامب يتطلع إلى اتفاق سلام شامل مع إيران
344 مقابل 79.. نتيجة تصويت مجلس النواب الأمريكي بشأن عزل ترامب
ترامب: المواقع النووية في إيران دُمّرت بالكامل
رغم الخروج.. حتحوت: الأهلي خرج بمكاسب فنية ومعنوية كبيرة من كأس العالم للأندية
الأرصاد تحذر: شبورة صباحًا ورياح نشطة على هذه المناطق
4 صفقات جديدة في الأهلي بعد الخروج المبكر من كأس العالم للأندية|تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ويتكوف: ترامب يتطلع إلى اتفاق سلام شامل مع إيران

ويتكوف
ويتكوف
قسم الخارجي

أكد المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن الرئيس دونالد ترامب، يتطلع إلى اتفاق سلام شامل مع إيران، واصفا المباحثات الأمريكية الجارية حاليًا مع إيران بأنها "واعدة".

وقال ويتكوف أن "ترامب أكد بوضوح تام أنه يرغب برؤية اتفاق سلام شامل مع إيران يتجاوز وقف إطلاق النار هو يأمل في ذلك".

وأشار في الوقت نفسه إلى أن الولايات المتحدة "لن تسمح بأي تخصيب لليورانيوم في الاتفاق مع إيران".

وأكد ويتكوف تم القضاء على القدرات النووية الإيرانية، مضيفا أنه سيكون من شبه المستحيل إحياء البرنامج النووي الإيراني في السنوات القليلة المقبلة، مكذبا بذلك التقارير الإخبارية التي نشرتها سي إن إن حول عدم تدمير المنشآت النووية الإيرانية بالكامل.

وأوضح المبعوث الأمريكي أن ترامب يملك القدرة على معرفة متى يضغط على الزر ومتى يسحب يده، مضيفا "ألقينا 12 قنبلة خارقة للتحصينات على منشأة فوردو (لتخصيب اليورانيوم) ولا شك أنها دُمرت، لذا فإن التقارير المتداولة التي تشير بطريقة ما إلى أننا لم نحقق الهدف هي ببساطة مضحكة للغاية".

ولفت إلى أن تسريب هذا النوع من المعلومات، مهما كانت المعلومات ومن أين جاءت، أمر شائن. إنه خيانة. لذا يجب التحقيق في الأمر ومحاسبة من قام بذلك، أيا كان المسؤول عنه.

ويتكوف الولايات المتحدة تخصيب لليورانيوم الاتفاق مع إيران المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط اتفاق سلام شامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي

تحرك رسمي من الفيفا ضد الأهلي بعد وداع مونديال الأندية .. ماذا حدث؟

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.14%

بنك مصر

وظائف بنك مصر 2025 لحديثي التخرج.. التفاصيل والشروط وخطوات التقديم

الزمالك

كفاية عليك عاوزين لاعب سنه أصغر | الزمالك يصدم نجمه بإعلان مفاجئ

سعر الذهب

سعر أقل جرام ذهب اليوم 25-6-2025

كاس العالم

خالد بيومي: ما يفعله الفيفا جريمة سيدفع ثمنها اللاعبون والأندية مستقبلا

مشروع قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر

مصرع عاملان في المنوفية

مصرع عاملين بصعق كهربائي أثناء عملهم بسبب عمود ضغط عالي

ترشيحاتنا

مدير أمن سوهاج

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بدار السلام.. والأمن يسيطر

محافظة دمياط

سفير كوت ديفوار في دمياط لبحث سبل الاستثمار

محافظة دمياط

تعزيز حماية الأطفال وسرعة التعامل مع البلاغات بدمياط

بالصور

بدون أدوية.. 5 أطعمة تخفّض الكوليسترول الضار وتحمي القلب

أطعمة تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار
أطعمة تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار
أطعمة تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار

مشروب طبيعي بـ 3 مكونات فقط يدعم المناعة ويحسن الهضم.. إليك الوصفة السحرية

لماذا صحة الأمعاء مهمة؟
لماذا صحة الأمعاء مهمة؟
لماذا صحة الأمعاء مهمة؟

تحذير جديد.. تحضير القهوة بهذه الطرق ترفع خطر الإصابة بالسرطان

مخاطر صحية لتحضير القهوة بهذه الطرق
مخاطر صحية لتحضير القهوة بهذه الطرق
مخاطر صحية لتحضير القهوة بهذه الطرق

فئات معينة أكثر عُرضة للإصابة بالبهاق .. هل أنت منهم؟

من هم الأكثر عرضة للإصابة بالبهاق؟
من هم الأكثر عرضة للإصابة بالبهاق؟
من هم الأكثر عرضة للإصابة بالبهاق؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. القلب المحرّك لوقف إطلاق النار وضامن الأمن الإقليمي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الشتاء النووي .. ماذا لو اندلعت الحرب الكبرى؟

المزيد