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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لن نستسلم .. إيران توجّه رسالة حاسمة إلى الغرب

إيران
إيران
قسم الخارجي

وجَّه مندوب إيران لدى مجلس الأمن الدولي أمير سعيد إيرواني، رسالة إلى الغرب بأن بلاده لن تستسلم، حيث أكد أن إيران هزمت الحرب الغربية الشاملة وظلت صامدة.

واحتج مندوب إيران خلال جلسة في مجلس الأمن الدولي مخصصة لمراجعة تنفيذ القرار 2231 والتطورات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، بشدة على اعتداءات الولايات المتحدة والنظام الصهيوني ضد إيران، وأكد على ضرورة الالتزام بالدبلوماسية ورفض الخداع الغربي واحترام سيادة إيران، بحسب ما أوردته وكالة مهر.

وتساءل إيرواني عن مواقف الدول الغربية بسبب انتهاكها للاتفاق النووي والمعايير المزدوجة، وأكد أن حل الأزمة ليس بالضغط والتهديد، بل بالعودة إلى مسار الحوار واحترام الالتزامات الدولية.

وقال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: "ليس للنظام الصهيوني مكان في هذا الاجتماع. إنها ليست عضوًا في خطة العمل الشاملة المشتركة ولا عضوًا في معاهدة حظر الانتشار النووي. إن وجوده غير قانوني ويفتقر إلى الشرعية الإجرائية".

وأضاف أن "البرنامج النووي الإيراني يخضع لأقصى درجات الرقابة. ولكن إسرائيل، التي تمتلك الأسلحة النووية، ليست عضواً في معاهدة حظر الانتشار النووي، وتتهرب من أي مراقبة".

وأكد إيرواني: "إن الادعاء بأن إيران تقترب من عتبة صنع سلاح نووي هو كذب محض ولا يوجد عليه أي دليل. هذه الإدعاءات لا تهدف إلا إلى الضغط السياسي".

وقال المندوب الإيراني: "إن ما يسميه الغرب "الاستسلام غير المشروط" كان حلما كاذبا. لقد هُزمت حربهم الشاملة، وظلت إيران صامدة".

وأكد: "إذا أراد هذا المجلس أن يحافظ على مصداقيته، فعليه أن يدين صراحة اعتداءات الولايات المتحدة وإسرائيل، ويمنع تكرارها".

إيران لن نستسلم مجلس الأمن الدولي أمير سعيد إيرواني الحرب الغربية البرنامج النووي الإيراني

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