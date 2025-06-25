زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب شمال شرق إيران

وقع زلزال في إيران، بلغت قوته 4.6 درجة على مقياس ريختر، حيث ضرب مدينة مجن التابعة لقضاء شاهرود بمحافظة سمنان الواقعة شمال شرق إيران مساء أمس الثلاثاء.

وأكد مركز رصد الزلازل في جامعة طهران، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات من سطح الارض، بحسب ما أوردته وكالة مهر الإيرانية.

وتم تحديد موقع ومركز الزلزال عند خط الطول 54:78 وخط العرض 36:57 في قضاء شاهرود بمحافظة سمنان.

وأشار رئيس جمعية الهلال الأحمر في شاهرود إلى أن الزلزال الذي ضرب مدينة مجن (اميرية) بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر لم يُسفر عن أي أضرا.

وأضاف علي عامريان في مقابلة مع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) مساء الثلاثاء: تم إبلاغ الفرق المتمركزة في قرى نغارمن، واميرية، وميغان، وابرسج، وابر، وخيج، ومجن باتخاذ المزيد من الإجراءات لتقييم حجم الأضرار المحتملة.