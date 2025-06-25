قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة غير متوقعة لإسرائيل.. قائد فيلق القدس يظهر في احتفالات «النصر الإلهي»
من المحنة إلى المنحة .. أحدث ظهور لمحمد عبد المنعم بعد إصابة الصليبي
هاني رمزي: ضياع الفرص السهلة وراء الخروج المبكر للأهلي من كأس العالم للأندية
ناقد رياضي: زيزو قدّم أفضل أداء له مع الأهلي خلال مباراة بورتو .. فيديو
قنبلة بكتيرية تهدّد صحتك.. احترس من استخدام هاتفك المحمول في الحمام
ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل
أحمد بلال: الشناوي محتاج «قرصة ودن».. ويجب بقاء ديانج مع الأهلي
زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب شمال شرق إيران
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة الهجمات الإسرائيلية الأمريكية ضد بلاده
مندوب إسرائيل بمجلس الأمن يمنح جائزة «نوبل للخداع» إلى إيران
اليوم.. دار الإفتاء تعلن رؤية هلال شهر المحرم وبداية السنة الهجرية 1447
تعيين الدكتور طاهر نصر نائبًا لمدير الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وكالة الطاقة الذرية: لا نعلم شيئاً عن مواقع اليورانيوم في إيران بعد الضربة الأمريكية

جروسي
جروسي
ناصر السيد

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسي، إن وكالته لا تعلم مكان وجود ما يقارب 900 رطل من اليورانيوم المُخصب المُحتمل، بعد أن صرح مسؤولون إيرانيون بأنه يجري نقله كإجراء وقائي قبل شن ضربات على منشآت نووية في إيران.

وأضاف جروسي في تصريحات لقناة فوكس نيوز إن منشأة نطنز كانت أول موقع نووي تعرض للقصف الأمريكي، ولحقت بها "أضرار جسيمة للغاية" في إحدى قاعات أجهزة الطرد المركزي التي كانت تُجرى فيها عمليات التخصيب. وأشار إلى أن أصفهان لحقت بها أضرار أيضًا، على الرغم من عدم دخول أي شخص إلى القاعات لتقييم الأضرار.

وأوضح جروسي: "يجب أن أكون دقيقًا للغاية نحن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لذا لا نُخمن هنا ليس لدينا معلوماتٌ عن مكان وجود هذه المادة".

ولفت إلى أن الإيرانيين أخبروه أنهم يتخذون إجراءاتٍ وقائية، قد تشمل أو لا تشمل نقل هذه المادة.

وتابع : "إذن، من الواضح تمامًا أنكِ تسألينني عن ذلك، وأن هناك سؤالًا هنا: أين هذه المادة؟". وأضاف: "لذا، فإن الطريقة لتأكيد ذلك هي السماح باستئناف أنشطة التفتيش في أسرع وقتٍ ممكن. وأعتقد أن هذا سيكون لمصلحة الجميع".

وكان قد شنّ الجيش الأمريكي يوم السبت ضربات دقيقة واسعة النطاق على ثلاثة مواقع نووية رئيسية في إيران، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان.

وكالة الطاقة الذرية مواقع اليورانيوم اليورانيوم في إيران الضربة الأمريكية رافائيل ماريانو جروسي منشآت نووية في إيران منشأة نطنز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي

تحرك رسمي من الفيفا ضد الأهلي بعد وداع مونديال الأندية .. ماذا حدث؟

الزوجان المقتولان في المنوفية

لم يرزقا بأطفال وعطفا على الجميع.. مأساة زوجين قتلهما أحد أقاربهما طمعا فيهما

سعر الذهب

انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يتراجع بشكل مفاجئ

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.14%

زيادة المعاشات

تفاصيل زيادة المعاشات يوليو 2025 .. 15% لـ 11 مليون مستفيد

الأهلي

بعد وداع مونديال الأندية.. الأهلي يدرس الإطاحة بـ 4 لاعبين

الإيجار القديم

تعديل الإيجار القديم| زيادات تصل لـ20 ضعف وتفاصيل تحديد مدد للعقود السكنية

الاهلي

عرض أوروبي لـ إمام عاشور بسبب مونديال الأندية | تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي

مصطفى الفقي: ترامب أنهى حرب إيران وإسرائيل بقرار فردي.. أصبح قريبا من جائزة نوبل

المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي

مصطفى الفقي: الحرب قضت على أسطورة البرنامج النووي الإيراني.. طهران لم تعد هدفا لأمريكا

ثروت الخرباوى

ثروت الخرباوي عن ضرب أمريكا لـ إيران : متفق عليه

بالصور

فئات معينة أكثر عُرضة للإصابة بالبهاق .. هل أنت منهم؟

من هم الأكثر عرضة للإصابة بالبهاق؟
من هم الأكثر عرضة للإصابة بالبهاق؟
من هم الأكثر عرضة للإصابة بالبهاق؟

قنبلة بكتيرية تهدّد صحتك.. احترس من استخدام هاتفك المحمول في الحمام

كيف تنتقل البكتيريا إلى هاتفك في الحمام؟
كيف تنتقل البكتيريا إلى هاتفك في الحمام؟
كيف تنتقل البكتيريا إلى هاتفك في الحمام؟

الشوكولاتة الداكنة مسموح بها في الريجيم .. إليك فوائدها المدهشة

فوائد مذهلة لتناول الشوكولاتة الداكنة
فوائد مذهلة لتناول الشوكولاتة الداكنة
فوائد مذهلة لتناول الشوكولاتة الداكنة

مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيف تتعامل مع لدغات الناموس وتتفادى مضاعفاتها؟

ما الذي يحدث عند لدغة البعوض؟
ما الذي يحدث عند لدغة البعوض؟
ما الذي يحدث عند لدغة البعوض؟

فيديو

هزيمة الأهلي من بورت

خبيرة تاروت توقعت هزيمة الأهلي أمام بورتو.. والماتش كان رده غير

ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو

تامر حسنى أو محمد رمضان .. إيناس عز الدين تكشف عن رغبتها فى غناء دويتو مع هذا الفنان .. فيديو

سلوى عثمان

الفن مش رسالة وأنا مش قدوة.. تصريح جريء من سلوى عثمان عن تعريف دور الفنان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. القلب المحرّك لوقف إطلاق النار وضامن الأمن الإقليمي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الشتاء النووي .. ماذا لو اندلعت الحرب الكبرى؟

المزيد