وكالة الطاقة الذرية: لا نعلم شيئاً عن مواقع اليورانيوم في إيران بعد الضربة الأمريكية

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسي، إن وكالته لا تعلم مكان وجود ما يقارب 900 رطل من اليورانيوم المُخصب المُحتمل، بعد أن صرح مسؤولون إيرانيون بأنه يجري نقله كإجراء وقائي قبل شن ضربات على منشآت نووية في إيران.

وأضاف جروسي في تصريحات لقناة فوكس نيوز إن منشأة نطنز كانت أول موقع نووي تعرض للقصف الأمريكي، ولحقت بها "أضرار جسيمة للغاية" في إحدى قاعات أجهزة الطرد المركزي التي كانت تُجرى فيها عمليات التخصيب. وأشار إلى أن أصفهان لحقت بها أضرار أيضًا، على الرغم من عدم دخول أي شخص إلى القاعات لتقييم الأضرار.

وأوضح جروسي: "يجب أن أكون دقيقًا للغاية نحن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لذا لا نُخمن هنا ليس لدينا معلوماتٌ عن مكان وجود هذه المادة".

ولفت إلى أن الإيرانيين أخبروه أنهم يتخذون إجراءاتٍ وقائية، قد تشمل أو لا تشمل نقل هذه المادة.

وتابع : "إذن، من الواضح تمامًا أنكِ تسألينني عن ذلك، وأن هناك سؤالًا هنا: أين هذه المادة؟". وأضاف: "لذا، فإن الطريقة لتأكيد ذلك هي السماح باستئناف أنشطة التفتيش في أسرع وقتٍ ممكن. وأعتقد أن هذا سيكون لمصلحة الجميع".

وكان قد شنّ الجيش الأمريكي يوم السبت ضربات دقيقة واسعة النطاق على ثلاثة مواقع نووية رئيسية في إيران، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان.