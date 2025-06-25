مفاجأة غير متوقعة لإسرائيل.. قائد فيلق القدس يظهر في احتفالات «النصر الإلهي»

ظهر العميد إسماعيل قاآني، قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، لأول مرة إلى العلن في احتفالات النصر الإلهي على إسرائيل بعد انتهاء حرب الـ12 يومًا.

وكان قائد فيلق القدس أحد الأسماء التي أعلنت إسرائيل اغتيالها خلال الحرب التي بدأتها ضد إيران في الثالث عشر من يونيو الجاري.

وجاء ظهور قآاني، مساء الثلاثاء، في احتفال وسط العاصمة طهران، في أول ظهور علني له منذ تداول أنباء عن اغتياله خلال الغارات الإسرائيلية الأخيرة.

وبثّ التلفزيون الإيراني مشاهد لقاآني وهو يتجول بين حشود من المواطنين في شارع الثورة (ميدان انقلاب) وسط طهران، تزامنا مع بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين وإسرائيل.

واعتبرت وسائل إعلام إيرانية أن ظهور قاآني "رسالة تحدّ" ل، ورسالة رمزية على "صمود القيادة العسكرية الإيرانية" رغم التصعيد الأخير، مشيرة إلى أن ظهوره خلال احتفالات "النصر" يعكس ثقة النظام الإيراني في إحكام السيطرة على مجريات المواجهة.