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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سكان إسرائيل يودّعون الملاجئ بعد 12 يومًا من «الجحيم تحت الأرض»

الإسرائيليون في الملاجئ
الإسرائيليون في الملاجئ
ناصر السيد

بعد 12 يومًا من الخوف والرعب خرج الإسرائيليون من الملاجئ إلى منازلهم بعدما بدأ وقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب وتنتهي الحرب الخاطفة التي تسببت في أضرار كبيرة بعاصمة دولة الاحتلال جراء القصف الصاروخي الإيراني الذي استهداف مناطق متعددة في إسرائيل.

الإسرائيليون في الملاجئ

هرع الإسرائيليون إلى الملاجئ بعدما تحولت حياتهم فوق الأرض إلى جحيم وباتت المناطق في تل أبيب تشبه المربعات السكنية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في حربه المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت صحيفة تايمز أوف إسرئيل، إن القصف الإيراني أسفر عن إصابة آلاف الإسرائيليين ومقتل 24 آخرون.

ورغم إقرار الهدنة بين إيران وإسرائيل، إلا أن الجانبين خرقا وقف إطلاق النار، وشنت طهران هجوما صاروخيا على بئر سبع تسبب في مقتل عدد من الإسرائيليين ليبدأ سكان المنطقة في الإخلاء بعدما تطلعوا للعودة إلى منازلهم.

ولم تكن الملاجئ في إسرائيل قادرة على استيعاب كل من يقصدها فاتجه البعض إلى مواقف السيارات تحت الأرض كإجراء احترازي ضد هجمات صاروخية إيرانية محتملة.

وعلى الرغم من انتهاء الحرب إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدد أوامر تعبئة الاحتياط إلى يوم 10 يوليو المقبل بعد موافقة لجنة الشئون الخارجية والدفاع في الكنيست.

وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غضبًا شديدًا مع ازدياد هشاشة وقف إطلاق النار الذي توسط فيه بين إسرائيل وإيران وقبل توجهه إلى قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في هولندا، أعرب ترامب عن استيائه الشديد من إسرائيل.

فقد أكدت كل من إسرائيل وإيران أنهما لن تنتهكا وقف إطلاق النار ما لم تبادر الأخرى بذلك، وذلك بعد أن تبادلت الدولتان الاتهامات سابقًا بانتهاك الهدنة. 

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