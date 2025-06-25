إيران تعتقل 700 شخص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.. وتصادر 10 آلاف مسيرة

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن السلطات اعتقلت 700 شخص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل خلال 12 يومًا من الحرب.

وأضافت أنه جرى مصادرة أكثر من 10 آلاف مسيرة في طهران، فيما أعلنت السلطات إعدام 3 أشخاص بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي.

وبدأ أمس الثلاثاء وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، بعد حرب استمرت 12 يومًا، أسفرت عن مقتل 28 إسرائيليًا وإصابة 1347 آخرين منهم 17 بحالة خطرة و29 بحالة متوسطة، و872 بجراح طفيفة و401 بحالة الصدمة.

وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غضبًا شديدًا مع ازدياد هشاشة وقف إطلاق النار الذي توسط فيه بين إسرائيل وإيران وقبل توجهه إلى قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في هولندا، أعرب ترامب عن استيائه الشديد من إسرائيل.

فقد أكدت كل من إسرائيل وإيران أنهما لن تنتهكا وقف إطلاق النار ما لم تبادر الأخرى بذلك، وذلك بعد أن تبادلت الدولتان الاتهامات سابقًا بانتهاك الهدنة.