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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران.. فتح المجال الجوي جزئيا أمام الرحلات الداخلية والدولية

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

فتحت السلطات الإيرانية المجال الجوي جزئيًا أمام الرحلات الداخلية والدولية، بعدما علّقت حركة الطيران في جميع مطارات البلاد، على خلفية الحرب التي استمرت 12 يومًا مع دولة الإحتلال وانتهت بوقف إطلاق النار بين البلدين.

وبدوره ، ذكر المتحدث باسم وزارة الطرق والتنمية العمرانية الإيرانية ماجد أخوان، في تصريح أورده التلفزيون الإيراني الرسمي أنه "بناءً على قرار لجنة تنسيق الطيران المدني والعسكري في منظمة الطيران المدني، وبعد تقييمات دقيقة للأمن والسلامة، تقرر فتح المجال الجوي في النصف الشرقي من البلاد بشكل تدريجي، بهدف العودة إلى الوضع الطبيعي مع ضمان أعلى مستويات الأمان والسلامة".

وأشار المسؤول الإيراني أن القرار يشمل الرحلات الدولية العابرة، إضافة إلى الرحلات الداخلية والدولية التي يكون منشؤها أو وجهتها أحد مطارات شرق البلاد فقط.

وجاء القرار بعدما كانت هيئة الطيران المدني الإيرانية قد أعلنت، في وقت سابق أمس الأربعاء، تمديد إغلاق المجال الجوي الإيراني حتى الساعة الثانية ظهر غد الخميس.

يُشار إلى أن هيئة الطيران المدني الإيرانية كانت قد أعلنت في 13 يونيو الجاري، تعليق جميع الرحلات الجوية في كافة مطارات إيران حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية الهجمات الإسرائيلية التي تعرضت لها إيران.

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