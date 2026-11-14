محمد عبد الرحمن الخولي يكشف سر ارتباطه بالقرآن في «دولة التلاوة»

كشف المتسابق محمد عبد الرحمن الخولي، خلال مشاركته في الحلقة الثانية من برنامج «دولة التلاوة»، عن كواليس رحلته مع القرآن الكريم، مؤكدًا أن والده كان صاحب الدور الأكبر في تنمية موهبته وتشجيعه على حفظ كتاب الله والمواظبة على تلاوته.

قراءة القرآن وعدم الانقطاع عنه

وقال الخولي إن بداية علاقته بالقرآن جاءت من داخل الأسرة، حيث كان والده يعمل إمامًا وخطيبًا، وهو ما كان له أثر كبير في تشكيل شخصيته القرآنية وتوجيهه نحو الاهتمام بالتلاوة، مشيرًا إلى أن والده كان دائم النصح له بتقوى الله والاستمرار في قراءة القرآن وعدم الانقطاع عنه.

وأضاف أن هذه التوجيهات شكلت ركيزة أساسية في رحلته مع كتاب الله، وأسهمت في تعزيز ارتباطه بالقرآن الكريم، حتى أصبح شغوفًا بالتلاوة والسعي إلى تطوير أدائه والوصول إلى مستويات متميزة.

25 ألف متسابق في رحلة البحث عن المواهب القرآنية

ويأتي ظهور محمد عبد الرحمن الخولي ضمن منافسات الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة»، الذي انطلقت أولى حلقاته يوم 13 نوفمبر، بمشاركة نخبة من المواهب القرآنية من مختلف محافظات الجمهورية، في إطار السعي لاكتشاف الأصوات المتميزة في تلاوة القرآن الكريم ودعمها.

واستهلت الإعلامية آية عبد الرحمن الحلقة الافتتاحية بتوجيه التحية إلى أهل القرآن ومحبي التلاوة في مصر، مؤكدة مكانة مصر باعتبارها أرضًا ارتبط تاريخها بأعلام القراء والمدارس القرآنية العريقة، وأعلنت انطلاق مرحلة جديدة من البرنامج تحت شعار اسم الله «اللطيف».

وكشفت آية عبد الرحمن أن البرنامج شهد إقبالًا كبيرًا، حيث تقدم للمشاركة نحو 25 ألف متسابق من مختلف المحافظات، تمكن 32 متسابقًا فقط من اجتياز مراحل الاختيار والوصول إلى المنافسات الرسمية.