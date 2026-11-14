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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأنبا تادرس يكرّم محافظ بورسعيد والسفيرة نبيلة مكرم والمحافظين السابقين خلال احتفالية اليوبيل الذهبي

مطران بورسعيد: كل من تولى مسؤولية المحافظة ترك بصمة وإنجازات يتحدث عنها الجميع
مطران بورسعيد: كل من تولى مسؤولية المحافظة ترك بصمة وإنجازات يتحدث عنها الجميع
محمد الغزاوى

كرّم الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وضواحيها، منذ قليل، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السابقة، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد الحالي، وأهداهما درع المطرانية، تقديرًا لمحبتهما ومشاركتهما في احتفالية اليوبيل الذهبي لتأسيس إيبارشية بورسعيد، ومرور 50 عامًا على سيامته وجلوسه مطرانًا للمحافظة،

تكريم محافظي بورسعيد السابقين

كما أهدى الأنبا تادرس دروع التكريم لعدد من محافظي بورسعيد السابقين، وهم اللواء محب حبشي، واللواء عادل الغضبان، واللواء أحمد عبد الله، تقديرًا لمشاركتهم في الاحتفالية، مؤكدًا أن جميع من تولوا مسؤولية المحافظة كان لهم دور عظيم في مسيرة بورسعيد، وقدموا إنجازات لا يزال الجميع يتحدث عنها.

تكريم قيادات أمنية وتنفيذية وأكاديمية

وشمل التكريم اللواء وائل رشدي، مدير أمن بورسعيد، والدكتور عاطف علم الدين، رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية، والدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، تقديرًا لجهودهم ومشاركتهم في هذه المناسبة التاريخية.

حضور كنسي وتنفيذي وشعبي واسع

وشهدت الاحتفالية حضور لفيف من الآباء المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس، إلى جانب قيادات الأجهزة الأمنية والتنفيذية والشعبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في مشهد عكس مكانة الأنبا تادرس وتقدير أبناء بورسعيد بمختلف أطيافهم لمسيرته الكنسية والوطنية والمجتمعية.

كما شارك في الاحتفالية عدد من الآباء الكهنة من مختلف إيبارشيات الجمهورية وبلاد المهجر، ممثلة في كندا والولايات المتحدة الأمريكية، وسط حضور واسع من القيادات الكنسية والشخصيات العامة.

احتفالية تاريخية بمناسبة نصف قرن من العطاء

ونظمت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد احتفالية تاريخية بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس إيبارشية بورسعيد، ومرور 50 عامًا على سيامة وجلوس الأنبا تادرس مطرانًا لبورسعيد، وذلك مساء اليوم بكنيسة الشهيد العظيم أبي سيفين والشهيدة العفيفة دميانة ببورسعيد، تحت إشراف وتنسيق القمص بولس عدلي، كاهن الكنيسة.

كلمات الحضور.. حكاية محبة بين الأنبا تادرس وبورسعيد

وحملت كلمات الحضور خلال الاحتفالية مشاعر تقدير ومحبة كبيرة للأنبا تادرس، واستعادت رحلة امتدت على مدار نصف قرن، منذ بداية خدمته كاهنًا قبل 50 عامًا، وما ارتبط بها من مواقف إنسانية ووطنية جسدت عمق علاقته بمحافظة بورسعيد وأهلها.

وأكدت الكلمات أن الأنبا تادرس لم يكن حاضرًا في المناسبات والأعياد فقط، بل كان جزءًا أصيلًا من تاريخ بورسعيد، وشارك أبناءها مختلف محطات حياتهم، في أوقات الأزمات والتحديات كما في لحظات الفرح والانتصارات، وكان له دور وطني ومجتمعي بارز في ترسيخ قيم المحبة والتلاحم والتماسك بين أبناء الوطن الواحد.

الكنيسة القبطية.. دور خدمي ممتد يتجاوز الجانب الروحي

وتطرقت كلمات الاحتفالية إلى الدور المجتمعي والخدمي الذي قدمته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببورسعيد على مدار تاريخها، من خلال المؤسسات التعليمية والمدارس والمستشفيات ودور الأيتام والمسنين والخدمات المجتمعية التي أسهمت في خدمة أبناء المحافظة دون تمييز، باعتبارها جزءًا من مسؤوليتها تجاه المجتمع الذي تعيش فيه وتشاركه تفاصيل حياته.

فقرات فنية وكورالية وعروض لفرق الكشافة

وشهدت الاحتفالية برنامجًا متنوعًا من الفقرات الفنية والموسيقية والكورالية وعروض فرق الكشافة، التي امتزجت فيها الألحان القبطية الأرثوذكسية بالألحان المصرية، في مشهد عكس ارتباط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالهوية الوطنية المصرية واعتزازها بتاريخها وجذورها.

بورسعيد محافظ بورسعيد مطرانية الأقباط الأرثوذكس مطران بورسعيد

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