انطلاق احتفالية اليوبيل الذهبي لإيبارشية بورسعيد ومرور 50 عامًا على سيامة الأنبا تادرس| صور

وصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السابقة، ومحافظ بورسعيد الحالي اللواء إبراهيم أبو ليمون، ومحافظو بورسعيد السابقون، وهم اللواء محب حبشي، واللواء عادل الغضبان، واللواء أحمد عبد الله إلى كنيسة الشهيد العظيم أبي سيفين والشهيدة العفيفة دميانة، للمشاركة في احتفالية مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس إيبارشية بورسعيد، ومرور 50 عامًا على سيامة الأنبا تادرس مطرانًا لبورسعيد.

حضور كنسي وتنفيذي وبرلماني واسع

شهدت الاحتفالية الآباء المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس، إلى جانب قيادات الأجهزة الأمنية والتنفيذية والشعبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ في مشهد عكس مكانة الأنبا تادرس وتقدير أبناء بورسعيد بمختلف أطيافهم لمسيرته الكنسية والوطنية والمجتمعية.

وشارك في الاحتفالية عدد من الآباء الكهنة من مختلف إيبارشيات الجمهورية وبلاد المهجر المتمثلة في كندا والولايات المتحدة الأمريكية، وسط حضور واسع من القيادات الكنسية والشخصيات العامة.

احتفالية تاريخية بمناسبة نصف قرن من العطاء

وتنظم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد احتفالية تاريخية بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس إيبارشية بورسعيد، ومرور 50 عامًا على سيامة وجلوس الأنبا تادرس مطرانًا لبورسعيد، وذلك مساء اليوم بكنيسة الشهيد العظيم أبي سيفين والشهيدة العفيفة دميانة ببورسعيد، تحت إشراف وتنسيق القمص بولس عدلي، كاهن الكنيسة.

كلمات الحضور.. حكاية محبة بين الأنبا تادرس وبورسعيد

وحملت كلمات الحضور خلال الاحتفالية مشاعر تقدير ومحبة كبيرة للأنبا تادرس، واستعادت رحلة امتدت على مدار نصف قرن، منذ بداية خدمته كاهنًا قبل 50 عامًا، وما ارتبط بها من مواقف إنسانية ووطنية جسدت عمق علاقته بمحافظة بورسعيد وأهلها.

وأكدت الكلمات أن الأنبا تادرس لم يكن حاضرًا في المناسبات والأعياد فقط، بل كان جزءًا أصيلًا من تاريخ بورسعيد، وشارك أبناءها مختلف محطات حياتهم، في أوقات الأزمات والتحديات كما في لحظات الفرح والانتصارات، وكان له دور وطني ومجتمعي بارز في ترسيخ قيم المحبة والتلاحم والتماسك بين أبناء الوطن الواحد.

الكنيسة القبطية.. دور خدمي ممتد يتجاوز الجانب الروحي

وتطرقت كلمات الاحتفالية إلى الدور المجتمعي والخدمي الذي قدمته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببورسعيد على مدار تاريخها، من خلال المؤسسات التعليمية والمدارس والمستشفيات ودور الأيتام والمسنين والخدمات المجتمعية التي أسهمت في خدمة أبناء المحافظة دون تمييز، باعتبارها جزءًا من مسؤوليتها تجاه المجتمع الذي تعيش فيه وتشاركه تفاصيل حياته.

وأكدت الاحتفالية أن تاريخ الإيبارشية لم يقتصر على الجانب الروحي والكنسي، وإنما امتد ليشمل أدوارًا تعليمية وصحية وإنسانية، ساهمت في دعم المجتمع وتعزيز قيم المشاركة والتكافل.

فقرات فنية وكورالية وعروض لفرق الكشافة

وشهدت الاحتفالية برنامجًا متنوعًا من الفقرات الفنية والموسيقية والكورالية، التي امتزجت فيها الألحان القبطية الأرثوذكسية بالألحان المصرية، في مشهد عكس ارتباط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالهوية الوطنية المصرية واعتزازها بتاريخها وجذورها.

وشملت الاحتفالية عروضًا لفرق الكشافة، إلى جانب فقرات فنية وأنشطة متنوعة عكست المواهب والإبداعات التي تحتضنها المطرانية، لتجمع الاحتفالية بين الأبعاد الروحية والفنية والإنسانية، وتوثق خمسين عامًا من تاريخ إيبارشية بورسعيد ومسيرة الأنبا تادرس الحافلة بالمحبة والعطاء.