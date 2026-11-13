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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يفاجئ وحدة طب الأسرة «المناخ 2» ويتابع انتظام العمل

محافظ بورسعيد يتأكد ميدانيًا من جاهزية وحدة طب الأسرة «المناخ 2» واستمرار تقديم الخدمات
محافظ بورسعيد يتأكد ميدانيًا من جاهزية وحدة طب الأسرة «المناخ 2» واستمرار تقديم الخدمات
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولة مفاجئة، وحدة طب الأسرة «المناخ 2»، وذلك خلال يوم العطلة الأسبوعية، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة والتأكد من انتظام سير العمل داخل الوحدة خلال الإجازة

محافظ بورسعيد يتأكد ميدانيًا من جاهزية وحدة طب الأسرة «المناخ 2» واستمرار تقديم الخدمات 

و تفقد المحافظ أقسام الوحدة واطمأن على توافر الأطقم الطبية والتمريضية وانتظام تواجدها، فضلًا عن التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وجاهزية مختلف الخدمات للتعامل مع احتياجات المواطنين، بما يضمن حصول المترددين على الرعاية الصحية دون تأثر بمواعيد العطلات الرسمية أو الأسبوعية

وأكد محافظ بورسعيد ضرورة استمرار جاهزية المنشآت الطبية وانتظام العمل بها خلال الإجازات، وعدم تأثر مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية الالتزام بتواجد الأطقم الطبية والتمريضية وتوفير كافة المستلزمات الضرورية، بما يضمن تقديم خدمة صحية لائقة وآمنة للمواطنين، ومتابعة مستوى الأداء داخل المنشآت الصحية بصورة مستمرة

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد مركز طب المناخ 2

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