محافظ بورسعيد يتابع مشروعات تطوير منطقة شباب الخريجين وشارع عبد الرحمن شكري بحي الضواحي

تفقد اللواءإبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، مستجدات مشروعات التطوير ورفع الكفاءة بمنطقة شباب الخريجين وشارع عبد الرحمن شكري بنطاق حي الضواحي، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على الموقف الحالي للأعمال، بما يسهم في تحسين البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع كفاءة 126 عمارة وتطوير شبكة الطرق والإنارة

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، والمهندسة إحسان برمة، مدير مديرية الطرق والنقل، والأستاذ محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، والمهندس حسن البسيوني، رئيس منطقة تعمير بورسعيد.

منطقة شباب الخريجين.. تطوير شامل ورفع كفاءة 126 عمارة سكنية

وتابع اللواء إبراهيم أبو ليمون سير العمل بمشروع تطوير منطقة شباب الخريجين، التي تضم 126 عمارة سكنية، واطلع على مستجدات تنفيذ الأعمال التي تستهدف إحداث نقلة نوعية بالمنطقة، خاصة المداخل والطرق الترابية التي كانت تمثل تحديًا أمام حركة المواطنين.

وتشمل الأعمال تنفيذ طبقات الأساس ورفع كفاءة الطرق الرئيسية، ورصف الشوارع بالطبقة الأسفلتية، وتنفيذ بالوعات وشبكات تصريف مياه الأمطار والتوسعات اللازمة، إلى جانب أعمال البردورات وأرصفة الإنترلوك، وتنفيذ منظومة متكاملة للإنارة العامة، مع الحفاظ على مناطق اللاندسكيب والمساحات الخضراء القائمة والعمل على تطويرها.

شارع عبد الرحمن شكري.. استكمال الإنترلوك والانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة

كما تابع المحافظ أعمال التطوير الجارية بشارع عبد الرحمن شكري، حيث تتواصل أعمال تركيب بلاطات الإنترلوك وتنفيذ الأعمال الخرسانية، وشهدت أعمال الإنارة الانتهاء من تركيب الأعمدة على جانبي الطريق بطول يصل إلى كيلو متر، فيما يجري استكمال تركيب الكشافات، بإجمالي 84 كشافًا جديدًا، بما يسهم في تحسين مستوى الإضاءة ورفع كفاءة الشارع والارتقاء بمظهره الحضاري.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة تكثيف معدلات العمل بمواقع التطوير، والالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان تنفيذ المشروعات بصورة متكاملة تحقق أفضل استفادة للمواطنين.

وأكد المحافظ استمرار جهود المحافظة في تنفيذ مشروعات تطوير الطرق والبنية التحتية بمختلف الأحياء، بما يسهم في تحسين البيئة العمرانية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي بورسعيد.