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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضربة رقابية بتموين وسط بورسعيد.. ضبط 30 كجم من السمان داخل 62 طبقًا دون بيانات إنتاج أو صلاحية.. صور

تموين بورسعيد.. عينٌ ساهرة لحماية المواطن وضبط الأسواق.
تموين بورسعيد.. عينٌ ساهرة لحماية المواطن وضبط الأسواق.
محمد الغزاوى

 تمكّنت حملة رقابية بنطاق اختصاص إدارة تموين وسط بورسعيد من ضبط 62 طبقًا من السمان بإجمالي وزن 30 كجم، دون تدوين بيانات الإنتاج أو فترات الصلاحية عليها.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء  إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وتعليمات الأستاذ الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التجارية، والتصدي لكافة صور المخالفات التموينية، تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد جهودها لإحكام الرقابة على تداول السلع والمنتجات الغذائية، وضمان سلامتها واستيفائها للاشتراطات والبيانات الإلزامية. 

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة ونقلها إلى مكان التحفظ المخصص، مع تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وذلك بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 107 لسنة 1994 والقانون رقم 281 لسنة 1994، وفقًا لما ورد بمحضر الضبط. 

 رسالة إلى أصحاب الأنشطة التجارية والغذائية

واكدت مديرية تموين بورسعيد أن بيانات الإنتاج والصلاحية من المتطلبات الأساسية الواجب توافرها على المنتجات الغذائية، باعتبارها ضمانة لحق المستهلك في معرفة طبيعة السلعة وفترة صلاحيتها، مشددة على عدم التهاون مع تداول أي منتجات غير مستوفية للبيانات والاشتراطات القانونية.

 رسالة إلى المواطنين

وأهابت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد بالمواطنين ضرورة التأكد من وجود بيانات واضحة عن تاريخ الإنتاج والصلاحية على المنتجات الغذائية قبل شرائها، والإبلاغ عن أي سلع مجهولة البيانات أو مخالفة. 

بورسعيد محافظة بورسعيد تموين بورسعيد التموين والتجارة الداخلية

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