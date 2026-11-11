محافظ بورسعيد يوجه باستمرار طرح السلع الحرة بأسعار مخفضة بالمجمعات الاستهلاكية

تواصل المجمعات الاستهلاكية بمحافظة بورسعيد المشاركة في مبادرة تخفيض أسعار السلع الحرة، من خلال 4 منافذ بمناطق مختلفة بالمحافظة، بما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم من السلع بأسعار مخفضة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وفي إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

وأكد محافظ بورسعيد، أهمية استمرار جهود توفير السلع الحرة بأسعار مخفضة، والتوسع في إتاحتها من خلال المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر، مشددا على أهمية استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة توافر السلع وتلبية احتياجات المواطنين.

محافظ بورسعيد يؤكد أهمية التوسع في إتاحة السلع بأسعار مناسبة وتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم

وتشمل قائمة المنافذ المشاركة

مجمع النيل فرع مصطفى كامل شارع مصطفى كامل والورقة و المدير المسؤول: محمد رضوان سليمان

مجمع النورس

شارع طرح البحر أمام مسجد الشاطئ

شارع طرح البحر أمام مسجد الشاطئ مجمع التنمية الحضارية النصر

مجمع العبور

بمساكن العبور، محل رقم 7 و8، بجوار صيدلية شادي.

وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد جهودها للتوسع في توفير السلع الحرة بأسعار مخفضة، وتيسير وصولها للمواطنين من خلال المجمعات الاستهلاكية المشاركة في المبادرة.