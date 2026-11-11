ضبط مجزر دواجن غير مرخص في بورسعيد بداخله كميات من مصنعات الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي

واصلت هيئة سلامة الغذاء بمحافظة بورسعيد جهودها الرقابية المكثفة بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، لضبط الأسواق والمنشآت الغذائية، والتصدي لكافة صور المخالفات التي تمثل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، والعقيد حسن الخولي، رئيس قطاع شرق الدلتا بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ضربة رقابية مشتركة ضبط مجزر دواجن غير مرخص بقابوطي بورسعيد الجديد

جاءت الحملة بمعرفة الدكتورة نشوى الريس، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببورسعيد، و أحمد جابر زهران، مدير الرقابة بالهيئة، وبمشاركة الأستاذ محمد حلمي، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، والأستاذ أحمد العربي، مدير الرقابة التموينية، ومفتشي الأغذية والأطباء البيطريين بالهيئة.

و أسفرت جهود الحملة المشتركة عن ضبط مجزر دواجن غير مرخص بمنطقة القابوطي الجديد.

وبتفتيش المجزر، تبين وجود كميات من أجزاء وهياكل وجلود الدواجن دون أي بيانات توضح مصدرها أو صلاحيتها، فضلًا عن وجود تغير في خواصها الطبيعية، وثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بما يمثل خطرًا على الصحة العامة.

الإجراءات المتخذة:

التحفظ على المضبوطات، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و التوصية بإيقاف تشغيل المجزر لمخالفته الاشتراطات والضوابط المنظمة للعمل.

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار الحملات الرقابية المشتركة والدورية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف أنحاء المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.