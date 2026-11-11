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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزيرا الرياضة والتضامن يهنئان يوسف حسن كمال بذهبية التايكوندو في أولمبياد الشباب بداكار

وزير الرياضة ووزيرة التضامن الاجتماعي
وزير الرياضة ووزيرة التضامن الاجتماعي
عبدالله هشام

أجرى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اتصالًا هاتفيًا باللاعب يوسف حسن كمال، لاعب منتخب مصر للتايكوندو، لتهنئته عقب تحقيقه الميدالية الذهبية في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية للشباب المقامة بالعاصمة السنغالية داكار، في إنجاز تاريخي يُسجل للمرة الأولى في تاريخ مصر بأولمبياد الشباب في منافسات اللعبة.

وجاء الاتصال بحضور المستشار محمد مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، حيث نقل الوزيران تهنئتهما للاعب، معربين عن تقديرهما لما قدمه من أداء متميز وروح قتالية خلال المنافسات، والتي تُوجت بحصد الميدالية الذهبية ورفع اسم مصر عاليًا في هذا المحفل الأولمبي.

وأشاد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بالإنجاز الذي حققه اللاعب، مؤكدًا أن هذه الميدالية تمثل محطة مهمة في مسيرة التايكوندو المصري، وتعكس ما يمتلكه الشباب والرياضيون المصريون من قدرات وإمكانات تؤهلهم للمنافسة على منصات التتويج الدولية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم الأبطال الرياضيين وتوفير البيئة المناسبة لإعدادهم وتحقيق المزيد من الإنجازات.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي التهنئة للاعب، مشيدة بإصراره وعزيمته وتمثيله المشرف لمصر، ومؤكدة أهمية دعم النماذج الرياضية الناجحة التي تقدم قدوة إيجابية للشباب والنشء.

واختتم الاتصال بالتأكيد على أهمية مواصلة دعم اللاعب وتحفيزه، بما يسهم في الحفاظ على مستواه الفني وتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع راية مصر في المحافل الرياضية الدولية.

وزير الرياضة جوهر نبيل وزارة الشباب والرياضة وزيرة التضامن الاجتماعي يوسف حسن كمال

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