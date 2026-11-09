وزير الرياضة ومحافظ قنا يتفقدان مركز شباب مدينة قنا ويفتتحان الملعب الخماسي وعددا من المشروعات

قام جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بجولة تفقدية بمركز شباب مدينة قنا، وذلك ضمن الجولة التي يجريها الوزير لمتابعة المنشات الشبابية والرياضية بالمحافظة.

وشملت الجولة تفقد حمام السباحة الأوليمبي، وحمام السباحة نصف الأوليمبي، وحمام الغطس، إلى جانب المدرجات وغرف خلع الملابس، كما افتتح الوزير والمحافظ الملعب الخماسي، ومشروع قاعة الأفراح المقام ضمن المشروعات الاستثمارية بالمركز.

كما تفقد الوزير والمحافظ معرضا للحرف اليدوية، ومهرجان اللياقة البدنية الذي ينظمه الاتحاد المصري للياقة البدنية، في إطار تنوع الأنشطة والفعاليات التي يستضيفها المركز، وامتداد دوره ليشمل الجوانب الرياضية والمجتمعية.

وأكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أهمية تحقيق التكامل بين الأنشطة الرياضية والخدمات المجتمعية والمشروعات الاستثمارية داخل مراكز الشباب، بما يجعلها مؤسسات قادرة على تلبية احتياجات مختلف الفئات، وتقديم خدمات متنوعة تتجاوز الممارسة الرياضية التقليدية.

وأضاف أن المشروعات الاستثمارية تمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز الموارد الذاتية للمنشات الشبابية والرياضية، من خلال استغلال المساحات والإمكانات المتاحة في مشروعات تحقق عائدا اقتصاديا، وتدعم استمرارية التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وأعرب اللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا عن تقديره لحرص السيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، على زيارة محافظة قنا وتفقد المنشآت الرياضية على أرض الواقع، مؤكدًا أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين المحافظة والوزارة لوضع رؤية متكاملة لتطوير نادي قنا الرياضي ، والاستفادة من إمكاناته بالشكل الأمثل، بما يعزز دوره في استضافة الفعاليات والبطولات الرياضية، ويخدم أبناء المحافظة ومراكزها المختلفة.

كما أشار إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية، باعتبارها متنفسًا مهمًا للشباب ومراكز لاكتشاف المواهب ورعايتها، مؤكدًا استمرار تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لتنفيذ مشروعات التطوير بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.