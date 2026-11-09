وزير الشباب والرياضة ومحافظ قنا يتفقدان مشروع الموهبة والبطل الأوليمبي بالصالة المغطاة بقنا

تفقد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الصالة الرياضية المغطاة بالمحافظة، ضمن جولتهما التفقدية للمنشات الشبابية والرياضية بمحافظة قنا.

كما شملت الجولة تفقد مشروعات قطاع الرياضة، ومتابعة مشروع الموهبة والبطل الأوليمبي في ألعاب القوى والمصارعة وتنس الطاولة، واطلع الوزير على اخر المستجدات الخاصة باختبارات التايكوندو وكرة السلة، التي أُقيمت الأسبوع الماضي، تمهيدا لإضافتهما إلى المشروع.

وأكد وزير الشباب والرياضة أهمية متابعة المنشات الرياضية والوقوف على مستوى جاهزيتها والإمكانات المتاحة بها، بما يدعم تطوير منظومة الرياضة بالمحافظة، ويوفر بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، إلى جانب متابعة المشروعات القائمة والعمل على تحقيق أهدافها وفق الخطط المحددة.

وأشار الوزير إلى أن مشروع الموهبة والبطل الأوليمبي يمثل أحد الركائز الأساسية لاكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها، من خلال التوسع في قاعدة الألعاب الرياضية، واستقطاب العناصر المتميزة وفق اختبارات ومعايير فنية متخصصة، بما يتيح إعداد قاعدة من اللاعبين الموهوبين وتأهيلهم للمنافسة في البطولات المختلفة، وتمثيل المنتخبات الوطنية مستقبلا.

وأكد محافظ قنا ووزير الشباب والرياضة خلال الجولة على تنسيق الجهود للتوسع في مشروعات اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية داخل محافظة قنا وتوفير بيئة رياضية مناسبة تتيح للأطفال والشباب تنمية قدراتهم والوصول إلى مستويات متقدمة من المنافسة الرياضية بما يدعم جهود الدولة في إعداد أبطال قادرين على تمثيل مصر في المحافل الرياضية المختلفة.

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