خطة لتطوير الملاعب.. محافظ الأقصر يستقبل وزير الشباب والرياضة

استقبل المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر ، جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، في إطار جولته الميدانية بالمحافظة، وذلك لمتابعة عدد من المنشآت الشبابية والرياضية، والوقوف على مستوى الخدمات والأنشطة المقدمة للشباب والرياضيين.

ورحب محافظ الأقصر بزيارته للمحافظة، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الأقصر لدعم وتطوير المنظومة الشبابية والرياضية، والارتقاء بمستوى المنشآت الرياضية ومراكز الشباب، بما يسهم في توفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية واكتشاف ورعاية المواهب بمختلف المجالات.

وتأتي الزيارة في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على متابعة المشروعات والأنشطة على أرض الواقع، وتعزيز جهود الدولة في الاستثمار في طاقات الشباب، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتحقيق التنمية المجتمعية من خلال مراكز الشباب والمنشآت الرياضية.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور على الشرابي رئيس مدينة الأقصر والدكتور محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر.