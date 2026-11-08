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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الشباب والرياضة ومحافظ الأقصر يفتتحان صالة الأنشطة الجديدة بنادي الإرادة والتحدي بمدينة طيبة الجديدة

وزير الشباب والرياضة ومحافظ الأقصر يفتتحان صالة الأنشطة الجديدة بنادي الإرادة والتحدي بمدينة طيبة الجديدة
وزير الشباب والرياضة ومحافظ الأقصر يفتتحان صالة الأنشطة الجديدة بنادي الإرادة والتحدي بمدينة طيبة الجديدة
شمس يونس

افتتح جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، صالة الأنشطة الجديدة بنادي الإرادة والتحدي بمدينة طيبة الجديدة، وذلك ضمن جولة وزير الشباب والرياضة التفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.

كما تفقد الوزير والمحافظ الأنشطة الرياضية المقدمة للأشخاص ذوي الهمم، والتي تأتي في إطار الاهتمام بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وإتاحة الفرصة أمام مختلف الفئات لممارسة الأنشطة الرياضية والمشاركة في الفعاليات المختلفة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الاهتمام بالرياضة المجتمعية والأنشطة الموجهة للأشخاص ذوي الهمم يمثل أحد محاور العمل بالوزارة، مشيرًا إلى أهمية توفير بيئة مناسبة تتيح لهم ممارسة الرياضة وتنمية قدراتهم، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة والفعاليات الرياضية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على دعم وتطوير المنشآت والبرامج الرياضية التي تستهدف الأشخاص ذوي الهمم، بما يُسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وإتاحة فرص أكبر للمشاركة والتميز.

من جانبه، أكد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، أن افتتاح صالة الأنشطة الجديدة بنادي الإرادة والتحدي بمدينة طيبة الجديدة يمثل إضافة مهمة للمنشآت الرياضية بالمحافظة، وخطوة جديدة نحو تعزيز الاهتمام بالأشخاص ذوي الهمم، وتوفير الإمكانات اللازمة لدمجهم في المجتمع من خلال الأنشطة الرياضية المختلفة.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية الأشخاص ذوي الهمم، والعمل على اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم، مؤكدًا حرص محافظة الأقصر على دعم المبادرات والأنشطة التي تتيح لهم فرصًا متكافئة لممارسة الرياضة وتحقيق التميز في مختلف الألعاب.

وثمّن المحافظ جهود وزارة الشباب والرياضة في تطوير المنشآت الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق مع الوزارة لاستكمال وتطوير المنشآت الرياضية بمدينة طيبة الجديدة، بما يحقق الاستفادة المثلى منها ويخدم أبناء المحافظة، وخاصة الأشخاص ذوي الهمم.

وتبلغ مساحة نادي الارادة والتحدي بمدينة طيبة الجديدة 3700 متر، ويتكون من: "الصالة المغطاة للكرة الطائرة جلوس، ومبني اداري،ومن المقرّر عمل حمام سباحة، وملعب خماسي".

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