وزير الرياضة يهنئ يحيى خالد بالميدالية الذهبية في رمي القرص بأولمبياد الشباب

هنّأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، لاعب المنتخب القومي لألعاب القوى يحيى خالد، بمناسبة فوزه بالميدالية الذهبية في منافسات رمي القرص ضمن دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026، بعدما سجّل مسافة 68.23 متر محققًا رقمًا شخصيًا جديدًا، لتصبح هذه الميدالية الذهبية السادسة للبعثة المصرية في الدورة.

وزير الرياضة يهنئ يحيى خالد بالميدالية الذهبية

وأعرب الوزير عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز، مؤكدًا أنه يعكس ما يتمتع به الشباب المصري من موهبة وإصرار، ويجسد قدرة الرياضة المصرية على المنافسة بقوة في المحافل الدولية. وأشاد بالمستوى المتميز الذي ظهر به اللاعب، متمنيًا له دوام التوفيق في مشواره الرياضي ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف البطولات.

كما قدّم الوزير التهنئة إلى الأجهزة الفنية والإدارية المعاونة للاعب، وإلى مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى برئاسة العميد حاتم فوده، مثمنًا جهودهم في دعم اللاعبين ورعاية المواهب الشابة.