عمر فايد ينضم لقائمة منتخب مصر بديلًا لـ محمد عبد المنعم

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر استدعاء عمر فايد، مدافع فريق نادي فروزينوني الإيطالي، للانضمام إلى معسكر الفراعنة خلال الفترة الحالية، بدلًا من محمد عبد المنعم، الذي تأكد غيابه بسبب الإصابة.

عمر فايد ينضم لقائمة منتخب مصر

وجاء قرار استدعاء عمر فايد لتعويض غياب عبد المنعم، في ظل حاجة المنتخب الوطني لتدعيم الخط الخلفي والحفاظ على الخيارات الدفاعية المتاحة أمام الجهاز الفني قبل الاستحقاقات المقبلة.

ويأمل الجهاز الفني أن يمثل انضمام عمر فايد إضافة لقائمة المنتخب، خاصة في ظل امتلاكه فرصة لإثبات قدراته والحصول على ثقة الجهاز الفني خلال فترة المعسكر.

كانت إصابة محمد عبد المنعم قد تسببت في خروجه من حسابات المنتخب، ليتم الاستقرار على استدعاء عمر فايد بدلًا منه، ضمن التعديلات التي طرأت على قائمة الفراعنة.