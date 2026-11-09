تشافي يؤكد قدرة هولندا على التأهل لربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

أكد مدرب منتخب هولندا تشافي إيرنانديث أن المنتخب قدم أداءً جيداً في النافذة الدولية الأخيرة لكنه دعا لاعبيه إلى التحلي بروح الشجاعة أكثر وإلى التفاعل منذ البداية وليس عند التأخر بالنتيجة،

وأكد تشافي على قدرة منتخب الطواحين في التأهل لربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.



وشهدت قائمة منتخب هولندا عودة فرينكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة، بعد غيابه عن أول أربع مباريات للفريق في بطولة دوري الأمم الأوروبية، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال منافسات كأس العالم 2026.

وأعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لمنتخب هولندا، قائمة تضم 25 لاعبًا استعدادًا لخوض مواجهتي اليونان وألمانيا، خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

قائمة منتخب هولندا لمعسكر نوفمبر

وجاءت قائمة منتخب هولندا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارك فليكن، روبن روفس، بارت فيربروجين.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، دينزل دومفريس، لوتشاريل خيرترويدا، يان بول فان هيكه، إيان ماتسن، يورين تيمبر، ميكي فان دي فين.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، تيون كوبمينرز، تيجاني رايندرز، جوس تيل، كوينتن تيمبر، جوي فيرمان، جفاي زيخييل.

خط الهجوم: روبن فان بوميل، بريان بروبي، كودي جاكبو، جاستن كلويفرت، نوا لانج، دونيل مالين، ميكس ميردينك، كريسينسيو سامرفيل.