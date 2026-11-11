50 ألف جنيه إعانة من محافظ بورسعيد لابنة السيدة المتوفاة بعقار حي الشرق المنهار

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، ابنة السيدة التي توفيت جراء الحادث وزوجها، حيث قدم لهما واجب العزاء في وفاة والدتها، معربًا عن خالص مواساته للأسرة، وداعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان

جاء ذلك حرصًا على تقديم أوجه الدعم والرعاية للأسر المتضررة من حادث انهيار جزء من عقار بحي الشرق

محافظ بورسعيد: صرف 50 ألف جنيه دعمًا لأسرة السيدة المتوفاة و مساندةً لهم في هذه الظروف

وخلال اللقاء، اطمأن المحافظ على الحالة الصحية للطفلة الرضيعة، ابنة الزوجين، والتي أصيبت خلال الحادث، وتأكد من توافر الرعاية الطبية الكاملة لها، مؤكدا على متابعته الشخصية لحالتها الصحية بصورة مستمرة، حتى تمام تعافيها

و قرر محافظ بورسعيد صرف مبلغ 50 ألف جنيه لابنة السيدة المتوفاة، دعمًا لها ومساندةً في مواجهة تداعيات الحادث، مؤكدًا استمرار متابعة الحالة الصحية للطفلة الرضيعة، والوقوف على احتياجات الأسرة، وتقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة لها خلال هذه الظروف الإنسانية الصعبة